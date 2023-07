Aumenta presencia de niños foráneos en cruceros de Matamoros

Matamoros, Tam.

Hasta en un 20 por ciento aumento la presencia de la comunidad infantil en los cruceros de esta ciudad, así lo dio a conocer la presidenta del DIF de esta localidad, Marsella Huerta de López, quien destacó que la mayoría de estos pequeños son foráneos.

"Nos preocupa mucho esta situación, por un lado, las condiciones del clima, pero por el otro, ellos no deben de estar en estos lugares, en donde se están exponiendo a un accidente, es por eso que ya estamos tomando cartas en el asunto", dijo.





Destacó que se vienen haciendo recorridos de manera constante, en los casos de niños locales, los padres de familia son advertidos, el DIF puede actuar para quitárselos al ver en las condiciones que tienen a los menores de edad en los cruceros de esta ciudad.

"A los extranjeros ya también se les hizo la recomendación, no pueden abusar de ellos como lo están haciendo, los traen en dichos cruceros quizás en algunos casos no pidiendo dinero, sino vendiendo algo, pero en ambos casos es ilegal, los niños no pueden ser expuestos de esta manera", indicó.

Comentó que niños locales no hay, son principalmente migrantes y familias que vienen de Chiapas principalmente, a quienes ya se les ha hecho el llamado para que eviten tener a los menores de edad en estos cruceros exponiéndolos a diversas circunstancias.

Manifestó que, en el caso de las familias locales, se ha asegurado algunos menores de edad, esto con la firme intención de hacerles ver a los padres de familia que no pueden traerlos en los cruceros, considerando que los exponen a un sinnúmero de riesgos.

Destacó que en tanto se siguen realizando operativos en busca de erradicar esta práctica de los menores de edad en los diferentes cruces de la ciudad, incluyendo a la comunidad migrante y foránea que siguen llegando a este municipio.