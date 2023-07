Ryan Gosling demuestra su talento como cantante en "Barbie"

CIUDAD DE MÉXICO.- El talento de Ryan Gosling más allá de la actuación; en 2016 ya había provocado aplausos con "La la land", donde lo vimos bailar y cantar junto a Emma Stone, cinta por la que se llevó el Globo de Oro.



Pero, ahora parece que el actor de 42 años ha dejado todo de sí en el set de "Barbie", pues su actuación como el muñeco Ken ya se perfila para ser una de nuestras favoritas del año. Y sí, también aparecerá cantando.

En el nuevo clip de video que se ha compartido, como parte de la promoción de la película que llega a salas de cine este 20 de julio, vemos a Ryan cantando, sufriendo y al parecer teniendo una crisis existencial al cuestionarse la razón de vivir sin Barbie.

En el nuevo tráiler de apenas un minuto y medio de duración, un Ken sensible (pero eso sí, mostrando su marcado abdomen) canta líneas como "Parece no importar lo que haga, siempre soy el número dos", ante una sorprendida Barbie (Margot Robbie). "Tengo sentimientos que no puedo explicar volándome la cabeza", continúa.

Sin embargo, parece que al final Ken tendrá una redención pues en su canción también se puede escuchar: "Sólo soy Ken y soy suficiente".

En "Barbie" seguiremos a la famosa muñeca en un viaje de autodescubrimiento pues un día su vida perfecta deja de serlo y viaja de Barbieland al mundo real.

Los protagonistas de la cinta de Greta Gerwig estuvieron apenas la semana pasada en México, a donde acudieron para la promoción de su película en compañía de la actriz America Ferrera, quien también es parte del elenco.