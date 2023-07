Acepta Tuca Ferreti las críticas para Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO

"Alguien me preguntaba si yo iba a pedir paciencia y no. Ellos (la afición) están en todo su derecho de exigir, y ahorita nosotros no hemos dado los resultados. Esto se tiene que empezar a dar lo más pronto posible para que alcancemos el objetivo de estar en la Liguilla", dijo el "Tuca" en conferencia de prensa.

La Máquina ligó dos derrotas, ante Atlas y Toluca, en las primeras dos Fechas del Apertura 2023, por lo que la inconformidad de la afición se ha comenzado a sentir alrededor del equipo celeste.

"Es normal y es justo (las críticas) y nosotros somos conscientes de las críticas. No vamos a pedir paciencia y tenemos que aceptar las críticas y tenemos que hacer mejor las cosas", expresó Ferretti.





"Las críticas para esto son, hay positivas y negativas, y naturalmente no podemos esperar una crítica positiva en este momento si nosotros no hemos hecho bien las cosas", agregó.

El estratega brasileño señaló que Cruz Azul seguirá enfocado en revertir el mal momento y obtener su primera victoria del certamen antes de la pausa por la Leagues Cup, enfrentando a los Xolos este viernes en Tijuana.