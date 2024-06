Dudan solucionen reclamos... Son añejas demandas agrícolas

Matamoros, Tam.- "Si no sacaron el recurso para el campo en cinco años, no creemos que lo saquen en estos días", dijo el ex líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Tamaulipas, Jorge Luis Camorlinga Guerra, quien lamentó que aún y cuando se sigan bloqueando carreteras no haya una respuesta positiva para el sector.

"Si ellos hubieran querido ya hubieran sacado el recurso, ya que estas inquietudes se le presentaron desde el año pasado principalmente cuando iniciaron a bajar los precios de los granos, tuvieron todo un año para hacer un esquema para apoyar a los productores y no lo hicieron", aseguró.

"Si ellos hubieran querido ya hubieran sacado el recurso, ya que estas inquietudes se le presentaron desde el año pasado principalmente cuando iniciaron a bajar los precios de los granos, tuvieron todo un año para hacer un esquema para apoyar a los productores y no lo hicieron". Jorge Luis Camorlinga Guerra, ex líder de la CNC

Recordó que lo único que han aportado en este caso el gobierno federal, fueron 200 pesos por tonelada y con topes en número de toneladas, no fue generalizado y de esta manera no hubo beneficio para todos.

Lamentó que con estas acciones y a vísperas de la llegada del día de las elecciones, todo parece indicar que el voto del campesino no les interesa, de lo contrario ya hubieran atendido las peticiones que se han venido haciendo no solo en Tamaulipas, sino en todo el país.

"En años anteriores muchos compañeros optaron por una nueva opción que desgraciadamente se dieron cuenta que no era lo mejor, prueba de ello es la falta de apoyos, esperamos que en esta elección se lleve a cabo un voto de conciencia y se elija a la mejor opción para todos los sectores y no solo del campo", dijo.

Camorlinga Guerra indicó que el campo ha vivido momentos muy difíciles en este sexenio ante la falta de apoyos por parte de los gobiernos, aunado a la disminución de los precios del grano los cuales cada día van más hacia abajo.