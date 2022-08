Militantes emigran del PRI desde 2019

Matamoros, Tam.- El presidente del comité municipal del Partido Revolucionario Institucional ( PRI ), Héctor Silva Santos, aseguró que el cambio que en estos momentos se está dando de algunos militantes de esta institución política a otro no es nada nuevo, esto viene sucediendo desde hace tiempo atrás.

DESDE 2019

Destacó que desde el 2019 en adelante se viene presentando este comportamiento, siendo un fenómeno que se tiene que ir acotando, esto mediante ciertos trabajos internos para poderlos retener y buscar nuevos militantes a favor de la institución.

Manifestó que en el caso de esta localidad hay que trabajar en renovar toda la estructura territorial electoral, siendo conscientes de que esto está sucediendo, que hay quienes están emigrando a otros partidos, pero principalmente a Morena.

Resaltó que todo esto es un proceso lento; se sabe que no se construye de la noche a la mañana, pero hay confianza con los cimientos del partido y la manera en que se viene trabajando con el partido.

"Tendremos un PRI renovado de aquí a corto plazo, para eso estamos trabajando ya desde estos momentos"

"Tendremos un PRI renovado de aquí a corto plazo, para eso estamos trabajando ya desde estos momentos", dijo.

Silva Santos afirmó que el PRI no va a desaparecer, puesto que es un partido sólido, ´Somos los creadores de las instituciones. Más de 90 años en el poder, esto no va a suceder, pero hay que decirlo claramente, ahorita no se está en las condiciones para poder pelear alguna candidatura; hay limitaciones económicas".

Agregó que ´El PRI va a levantarse tarde que temprano y va a volver a llegar al poder; para eso se está trabajando ya desde estos momentos, desde los cimientos del partido para llegar a ser la institución que tenía el poder´.