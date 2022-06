Beneficia a restaurantes la jornada electoral: Canirac

La jornada electoral de este domingo 5 de junio estará originando un repunte en las ventas en los restaurantes de hasta un 20 por ciento, esto principalmente quienes tienen el servicio de cafeterías en horas de la mañana.

El vicepresidente de afiliaciones de la Canirac a nivel nacional, Pablo Reyna Quiroga comentó que es normal este repunte en cuanto a la actividad en los negocios con estas características, ya que la comunidad sale a temprana hora y después de votar o antes en algunos casos, primero van almorzar con su familia y es ahí en donde se presenta esta demanda.

Comentó que esto se presenta principalmente antes del mediodía, ya después todo vuelve a la normalidad, sin embargo, por ser fin de semana se espera tener un comportamiento similar a los anteriores.

Recordó que en tanto también algunos establecimientos van a participar en este proceso electoral, incentivando a la comunidad a que salga a votar, ofreciendo algunos productos gratis e incluso descuentos para quienes demuestren que ya ejercieron su voto.

"Es importante que todos participemos, que voten por el candidato de su elección, pero si tenemos que salir a las calles, a las urnas a emitir el sufragio, ya que es momento de que se demuestre que en Tamaulipas hay democracia y con un buen porcentaje de votación", dijo.

Así mismo lamentó que se apliquen acciones como la Ley Seca, el que el ciudadano tome o no alcohol, no garantiza que vaya a votar, por lo menos estas restricciones no deberían de aplicarse en los restaurantes que son quienes pierden más en este sentido.