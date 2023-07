Denuncian maltrato y desorganización en módulo de 65 y más de Matamoros

Matamoros, Tam.- Abuelitos se quejan de maltrato en el módulo de 65 y Más del Mundo Nuevo, en donde aseguran qué hay completa desorganización por parte de los Servidores de la Nación.

SIN SER ATENDIDOS

Además de exponerlos a temperaturas por arriba de los 35 grados al momento de estar haciendo fila para poder entrar a dichas instalaciones, cuando llegan a las mesas receptoras no son atendidos.

Ernesto Flores llegó desde las 9 de la mañana para inscribirse a este programa, debido a que no había quien le diera información, tuvo que hacer tres horas de fila y cuando llegó a la mesa de atención le negaron la inscripción.

"Hay desorganización, yo llegué desde temprana hora y tuve que hacer fila, había demasiada y cuando por fin entre no me inscribieron, que porque solo estaban atendiendo a quienes iban por orden de pago o por tarjeta", dijo.

"Yo tuve una embolia, no puedo estar mucho tiempo parado y me pase tres horas haciendo fila y luego para que no me atendieran, no es justo", manifestó.