Inician proceso de embargo a Ensambladora de Matamoros

Matamoros, Tam.

El secretario general del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora (Sjoiim), Juan Villafuerte Morales les confirmó a los trabajadores de la empresa Ensambladora de Matamoros que ya se inició con el proceso de embargo precautorio y emplazamiento a huelga ante la falta de una respuesta de los directivos del corporativo al cerrarse los portones.

Llegó hasta las instalaciones de dicha maquiladora con abogado y notario público, este dio fe de que los trabajadores no pudieron ingresar a laborar debido a que los portones se habían cerrado definitivamente.

Villafuerte Morales comentó que en el caso de los empleados son alrededor de 280 sindicalizados, más los de confianza en promedio serían 500 los afectados en esta ocasión.

Argumentó que hasta el momento no existe información alguna por parte de los empresarios, el gerente general de la empresa Ensambladora de Matamoros no contesta, se ha intentado comunicarse con él y no se ha tenido éxito.

Indicó que se espera el arribo de funcionarios de la Secretaría del Trabajo de Tamaulipas, quienes ya fueron notificados de lo que está sucediendo en esta empresa.

Lamentó que ya sean dos empresas en donde empresarios norteamericanos dejan a su suerte a los trabajadores, es por eso por lo que se está pidiendo a las autoridades correspondientes llegar hasta las últimas consecuencias en estos dos casos.

Resaltó que se ha estado buscando estrategias para evitar que suceda este tipo de situaciones en donde los compañeros quedan sin un finiquito.

"Nosotros anteriormente habíamos impuesto un fondo a las empresas que llegaban, precisamente para situaciones como estas en donde se van los empresarios, pero los gobiernos anteriores las eliminaron y ahora se está viendo esta falta de dicho fondo para responderles a los compañeros que se quedan en estas circunstancias", dijo.

"Vamos a tener que volver a gestionar ante los legisladores federales que se cree de nueva cuenta alguna ley o fondo para este tipo de contingencias laborales, en donde el trabajador se sienta respaldado por este fondo económico el cual debe de tener cada empresa", indicó.





Mientras tanto los trabajadores de la empresa Ensambladora de Matamoros, se postraron en las afueras de las instalaciones para vigilar que no se abra y no se retire nada del lugar, considerando que ya se inició con el embargo precautorio.