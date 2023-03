Preparan llevar líneas eléctricas a el Mezquital

A través del programa denominado "100 por ciento electricidad", un total de mil 200 familias que viven en las islas del Mezquital, así como en las comunidad ejidales de los alrededores de la Laguna, a más tardar en el 2024 podrían tener el servicio eléctrico del cual carecen en estos momentos y se les dificulta las actividades que realizan a diario en dicha zona de Matamoros.

La presidenta de la comisión de energía en el cabildo, Alma Alarcón comentó que en días pasados sostuvo una reunión con las autoridades de energía, en donde se acordó algunos temas importantes, principalmente para hacer llegar la luz aquellas zonas que aún carecen de este servicio tan importante.

Comentó que al dialogar con el comisionado de energía, se acordó primero trabajar con un total de 249 hogares que se han detectado en las islas de los alrededores del Mezquital, quienes estarían entrando a un programa denominado "100 por ciento electricidad", además de colocar los postes lo más cercano a las comunidad que aún no cuentan con dicho servicio.

Destacó que la intención es que no haya nadie sin acceso a la electricidad, adicionalmente se estará trabajando con las comunidades que no están en las islas, pero, están muy adentro en las comunidad ejidales a donde no llegan los postes y la energía, se estará aterrizando el servicio a través de algunos sistemas que tienen listos las autoridades de este sector en beneficio de esta población.

Resaltó que de acuerdo a la información que dio a conocer el comisionado de energía, es que este programa se estará aterrizando en todo el estado, buscado que todos los hogares cuenten con dicho servicio, pero, en el caso de Matamoros ya se tiene un poco adelantado buscando que lo más pronto posible se aterrice dicho beneficio.

"Primero tenemos que documentar cada uno de los casos, para posteriormente hacer las visitas correspondientes para ver las factibilidades y poder ejecutar cada uno de los proyectos que se están viendo ya desde estos momentos con las autoridades de energía para que en el 2024 estas familias cuenten con el servicio", dijo.

Indicó que se trata de 249 casas en, 158 en los alrededores de los ejidos de este sector, además de otras áreas de este municipio, dando un total de mil 200 familias que en la actualidad carecen del servicio eléctrico y que a más tardar en el 2024 ya deberán de contar con el mismo.