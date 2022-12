Acatan comercios uso de cubrebocas

A partir de este viernes vuelve a ser obligatorio el uso del cubrebocas en espacios públicos abiertos y cerrados como consecuencia de un incremento de contagios en las últimas semanas, para la Cámara de Comercio esto no supone un impacto en la temporada navideña y anunció que se estará llamando a los socios para que implementen esta y otras medidas sanitarias.

"Creemos que estamos en la época donde es más fácil que las enfermedades espiratorias se den y también es importante que todos nos cuidemos, yo creo que no tendrá una afectación el uso del cubrebocas en el tema económico mientras no regresemos a ninguna restricción operativa, yo creo que está bien que nos cuidemos, está bien que no dejemos pasar esta temporada invernal y se nos venga una crisis de casos que sea muy complicada", dijo Eduardo Salman Orozco, presidente CANACO Victoria.

La edición del Periódico Oficial del Estado del pasado jueves señala que ´El uso correcto de cubre bocas se recomienda en espacios abiertos y cerrados sin sana distancia, en personas que decidieron no vacunarse o con Inmunocompromiso, así como en lugares mal ventilados o compartidos, en el transporte público, centros de transporte y en lugares muy concurridos´; actualmente el decreto COVID exige un aforo del 90 por ciento sin restricción en horarios para los diferentes giros comerciales los cuales deben contar con el distintivo de Establecimiento Seguro de COEPRIS.

"He visto a más gente regresando al uso del cubrebocas, creo que ya la población estamos un poco más concientizados en la situación", consideró Salman Orozco, "es un tema que todos nos tenemos que cuidar, la gente está un poco más concientizada que cuando todo esto comenzó, esperemos que no sea problema y que todos nos ayudemos porque en la medida en la que todos respetemos esto más pronto regresaremos a una situación de no usar el cubrebocas".