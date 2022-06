Toman morenistas tribuna del Congreso

"No puede ser que por actos de vandalismo, qué se interrumpa por personas civiles, no queremos que se llegué a la violencia como hoy fue incitada precisamente por la bancada de Morena, eso no puede suceder", dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Félix García Aguiar.

Momentos más tarde elementos de la Policía Estatal hicieron acto de presencia en el Palacio Legislativo, un grupo se dirigió al área de Controles Eléctricos para verificar las grabaciones del recinto, otro grupo se entrevistó con personal de seguridad del Palacio Legislativo; tras tomar conocimiento del caso, los agentes de Seguridad Pública procedieron a retirarse del inmueble; se desconoce si esta acción a la integración de alguna carpeta de investigación por los hechos denunciados.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Felix García Aguiar, fue quien solicitó la presencia de las fuerzas del orden y criticó la actitud de los legisladores de Morena quienes incitaron a que se violentara el recinto legislativo.

Policías estatales irrumpieron en el Palacio Legislativo luego de la denuncia del presidente de la JUCOPO, Félix García Aguiar, tras denuncia de actos vandálicos perpetrados durante la sesión de este lunes.