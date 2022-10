Dejaron problemas en Sebien: Aguirre

La titular de Sebien, Verónica Aguirre de los Santos, dijo que el problema mayúsculo es la revisión de más de mil cajas repletas de documentos que se encuentran almacenados en los pisos 28, 19 y 20 de la Torre Bicentenario, que deben ser revisados por los empleados de Sebien, y que ha generado preocupación por Protección Civil, al ser peso excesivo para el inmueble.

La secretaria señaló que en siete días se observó que la pasada administración dejó pendiente el pago de 15 millones de pesos del proyecto ´Generadores para el Cambio´, del cual no se cuenta con documentos que soporten la entrega a los beneficiarios.

También, la pasada administración dejó pendiente el pago de 4 millones del proyecto ´Generadores de Bienestar´ para beneficiarios de los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria.

Asimismo, el programa ´Bienestar Alimenticio´, que es la entrega de despensas, no se cuenta con documentación que sustente la liberación de todas éstas, por lo que se sospecha que se utilizaron para apoyar la candidatura del PAN durante el reciente proceso electoral para renovar la gubernatura.

"Es lo que nosotros queremos revisar e informar, porque la verdad, se nos hace muy extraño que no exista una base de datos, no solamente con los beneficiarios de Bienestar Alimenticio, sino también de los otros programas" titular de Sebien, Verónica Aguirre de los Santos

"Es lo que nosotros queremos revisar e informar, porque la verdad, se nos hace muy extraño que no exista una base de datos, no solamente con los beneficiarios de Bienestar Alimenticio, sino también de los otros programas. En ese respecto no tenemos información, entonces debemos implementar una estrategia para realizar un nuevo censo de beneficiarios que pudieran estar recibiendo un apoyo por parte de esta Secretaría", dijo.

Se detectó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó observaciones por 10 millones de pesos ejercidos durante el 2021 que pertenecían al Fondo de Infraestructura Social de las entidades (FISE), con la ejecución de cuatro obras que no beneficiaron a sectores vulnerables.

"En este rubro esto no ocurrió; es por ello que la ASF realizó observaciones el 4 de agosto del 2022 y el primero de septiembre de este año, constatando que en el 2021 el Gobierno del Estado destinó 10 millones por el pago de cuatro obras que no benefician directamente a la población. Durante la visita física se pudo verificar que no había población objetivo".

La dependencia se encuentra a espera de la respuesta que emita la ASF sobre las observaciones por los 10 millones de pesos en obras que no beneficiaron a la población vulnerable de Tamaulipas.

"Ya estamos empezando con la revisión de lo que se ejerció en este fondo en este año del 2022", adelantó.

La titular de Bienestar no cuenta con una base de datos de Parques y Centros de Bienestar y Centros de Bienestar y Paz, al no tener un respaldo de informes, recibos, bitácoras o actividades que realizaban las personas que ahí laboraban, ni de los usuarios y beneficiarios de los mismos.

"Ya que no tenemos una medición de impacto de cuánto influyó este tipo de talleres o programas que se deberían de impartir en estos centros, ya que no tenemos ningún informe o control, es muy difícil medir si realmente había un impacto en la construcción del tejido social".

DATOS