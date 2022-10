Abatirán desabasto de medicamentos

Con esto se busca cubrir el desabasto que existe de medicamentos en la entidad, principalmente aquellos que se requieren en los hospitales y clínicas, con los precios más accesibles, ya que al no estar adheridos al IMSS-Bienestar, se envía el recurso financiero para que el Estado sea quien las adquiera, lo que representa un precio mayor en las claves.

"Como aquí no tenemos un convenio, no nos llega en especie, nos llega el recurso, y conseguir precios Insabi no es fácil, tendríamos que buscar un refuerzo con Gobierno del Estado para llegar a ese 100 por ciento", dijo.

Además, adelantó que no se les pedirá moches a las empresas que participen en las licitaciones de los medicamentos, y será totalmente transparente, accediendo al mejor precio.

"Lo importante aquí, y lo quiero recalcar, es no moches, esto es: Dannos el mejor precio para satisfacer las necesidades del paciente", señaló.

El recurso se enviará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en respuesta a un compromiso realizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Tamaulipas el pasado 19 de octubre. Cabe recordar que el secretario informó que por no adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Tamaulipas cuenta con el 10% de abasto de medicamentos y material de curación en hospitales y Centros de salud.