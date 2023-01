Suma UAT más docentes como Investigadores

A su vez, señaló que la meta no es sencilla, porque además de ingresar al SNI, los profesores deben ratificar su permanencia cada cierto período. "Pareciera que nada más son tres puntos, pero no, requiere un gran esfuerzo, porque no solo implica que entren, sino que estemos en ejercicio de refrendo, entonces es constante la evaluación de nuestra planta docente que hace el esfuerzo para mantenerse".

Señaló también que se trabaja en dotar a los profesores de herramientas de tecnología, mediante las cuales tengan acceso a los contenidos especializados más actuales. "Tenemos el objetivo en este 2023 de ampliar la cobertura de la producción académica y científica de nuestros investigadores, y de ayudarlos a ser más visibles para que el conocimiento que generan tenga impacto social".

Destacó que próximamente se abrirán convocatorias para fomentar la publicación de revistas y de libros electrónicos, además de facilitar a los investigadores los medios y los mecanismos para que no solamente se vea su trabajo, sino conocer el trabajo que se hace en otras partes del mundo.

Agregó que hay grupos de investigadores de varias facultades que están trabajando proyectos de intervención social, de desarrollo tecnológico, con visión de resolución de problemas sociales e impacto en el territorio.

Anunció que próximamente habrá un cambio en las convocatorias de investigación para que se doten de más recursos.