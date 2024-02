Sequía obliga a cambiar cultivo en Tamaulipas

Productores del distrito de riego 025 y 026 no trabajaron gran parte de sus tierras.

Se deja de sembrar porque no había la seguridad del agua de riego para tener un cultivo fuerte; hacer todo el paquete tecnológico se requiere de tres riegos, pero como nosotros nada más íbamos a tener dos y la gente no se animó, hablamos de 13 mil hectáreas". Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura

La intensa sequía que se registra en Tamaulipas y que se ha ido agravando en los últimos cinco años, obligó a que los productores de la región norte del estado dejaran sin cultivar 13 mil hectáreas que se utilizaban para maíz, por la falta de agua para riego.

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, dijo que los productores del distrito de riego 025 y 026 no trabajaron gran parte de sus tierras porque no tenían la certeza de agua para riego y así obtener una buena cosecha.

¡NO HABÍA SEGURIDAD!

"Se deja de sembrar porque no había la seguridad del agua de riego para tener un cultivo fuerte; hacer todo el paquete tecnológico se requiere de tres riegos, pero como nosotros nada más íbamos a tener dos y la gente no se animó, hablamos de 13 mil hectáreas", explicó los motivos del por qué los productores decidieron no trabajar sus tierras, pues los pronósticos de lluvias son poco alentadores.

Pese a los intentos de provocar lluvias en el estado a través de la estimulación de las nubes o cosecha de nubes, que consiste en la inyección de yoduro de plata quemado por aire y por tierra, este compuesto químico se junta con moléculas de agua fría, lo que aumenta las probabilidades de que llueva. De esta manera, se aprovecha la lluvia que cae y se incrementa el agua que llega a los embalses, pero han resultado pocos favorables en la entidad.

Derivado de lo anterior, por la falta de agua en las presas, porque no se realizó el trasvase de Nuevo León a Tamaulipas y por las pocas probabilidades de lluvia, los agricultores del norte del estado optaron por trabajar otros cultivos que necesitan menos agua.

SE INCLINAN POR SORGO

Una de las opciones fue dejar de sembrar maíz e iniciar con el sorgo y con el frijol, de acuerdo con lo que le han señalado los agricultores al secretario de Desarrollo Rural.

"No son muchas de frijol, la mayoría de la gente sembró sorgo; es un distrito no muy grande, 20 mil hectáreas, pero es muy poco; pero hay que atender a esas personas que sembraron frijol".

Actualmente, el 80 por ciento de la superficie de la frontera está sembrado con sorgo, frijol y parte de maíz, y para apoyarlos se ha gestionado recurso con Segalmex para habilitar algunas bodegas y puedan almacenar sus granos.

"El año pasado habilitamos bodegas para que se recibiera el maíz, pero en este año ese distrito no va a haber riego por primera vez, se sembró frijol de temporal y vamos a habilitar una bodega".