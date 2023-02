Sin causa contra panista

"Sería interesante también platicarlo con la familia y sobre todo tener las dos versiones, eso es bien importante, y cada uno está libre de hacer uso de su derecho de ejercer la justicia pero para eso está la ley" Úrsula Patricia Salazar Mojica, presidenta de la JUCOPO del Congreso local

El Congreso del Estado no cuenta hasta el momento con denuncias en contra de la diputada panista por el Distrito XIX, Leticia Vargas Álvarez, por supuestas amenazas a una familia de Ciudad Madero, por lo que no hay proceso interno para sancionarla.

"No he platicado con la diputada, esta semana ella justificó su inasistencia y no he tenido contacto con ella, pero hay que platicar con ella para ver cuál es el tema, lo desconozco, desconozco cuál es la situación que está prevaleciendo ahí y quien trae todo el contexto es ella", mencionó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Úrsula Patricia Salazar Mojica.

Trascendió que esta situación deriva de conflictos personales entre las hijas menores de la diputada local y una familia residente en Ciudad Madero, en donde los agraviados amagaron con proceder ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por amenazas en contra de una jovencita de 16 años, situación que se haría extensiva a toda la familia.

"Sería interesante también platicarlo con la familia y sobre todo tener las dos versiones, eso es bien importante, y cada uno está libre de hacer uso de su derecho de ejercer la justicia pero para eso está la ley, que cada quien pueda determinar hasta donde corresponde la acusación que le están haciendo", dijo Salazar Mojica.

La madre de la menor quien se identificó como Guadalupe Cobos responsabilizó a la diputada Leticia Vargas de cualquier situación que pudiera acontecer a la menor así como al resto de la familia.