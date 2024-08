Clausuran bancos de materiales por ilegales

Tres bancos de materiales fueron clausurados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) por operar sin permisos, y concesiones, por lo que deben reparar el daño ambiental ocasionado, reveló Ramiro Lozano González.

El titular de la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT), señaló que al llegar al organismo se encontraron un desorden en cuanto a permisos y empresas fuera de la regla, por lo que inició un fuerte operativo para poner a los bancos de materiales en regla, lo que derivó en el desabasto de insumos para obras públicas, pero es un costo que se tomó para no permitir la ilegalidad y la explotación de los recursos naturales.

Uno de los bancos clausurados se ubica en la carretera Rumbo Nuevo, que tiene denuncias penales en la Fiscalía de Tamaulipas y en la Fiscalía General de la República (FGR), y otras dos en la carretera Antigua a Tula, por el Cañón del Novillo. Las tres en las inmediaciones de Ciudad Victoria.

"Venían desde la administración anterior que no cumplían con permisos, con normas. No tenían ni concesión ni permisos ni nada; por la extracción del material se paga un derecho que tiene que entrar a las arcas del Estado por la extracción de la piedra caliza", pagos que no se efectuaron, según el titular de la PAUT.

Aunque hay otras que continúan operando porque están dentro de la norma en los municipios de Altamira, Tampico, Madero, así como Antiguo Morelos, Cruillas, entre otros.

Sin embargo, las canceladas no tenían concesiones, y por ello ya se analiza el daño ocasionado al medio ambiente para que lo repongan: "Estamos en litigio, el Código para el Desarrollo Sustentable lo establece. Aparte de las multas y sanciones, son acreedores a que hagamos un estudio de daño ambiental. Y ya una vez que lo tengamos, calculemos cuál fue el daño que hicieron y ellos están obligados a pagar al Estado el daño que ocasionaron".

Los delitos contra el medio ambiente en Tamaulipas representan el 0.02% de las 20 mil 534 carpetas de investigación que abrió la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) refiere que hasta el 30 de junio de este año se han registrado 5 presuntos ilícitos que atentan contra el medio ambiente en el estado.

Esto refleja que son de los delitos que menos se denuncian por las autoridades, empresas y particulares, casi similar como el de trata de personas.

De las cinco denuncias, dos se presentaron en mayo, dos en junio, y uno en abril. Mientras que en el 2023 se registraron 10; el 2022 cerró con 8; y en el 2021 con 7.