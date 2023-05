Burócratas contra reloj para entregar declaración patrimonial

OBLIGACIÓN

"Son varias las estrategias que estamos implementando para exhortar a todos los servidores públicos a que cumplamos con esta obligación", comentó la contralora gubernamental Norma Angélica Pedraza Melo.

"A través de las redes sociales, se han instalado módulos en el polifórum también, y hay personal de enlace en cada dependencia y entidad para acompañarlos, están también los órganos internos de control en el asesoramiento para presentarla".

De estos más de noventa mil servidores públicos, tanto del Gobierno del Estado como de organismos públicos descentralizados, más de dos mil deberán presentar su Declaración Patrimonial Completa y corresponde a cargos que van desde el titular del Ejecutivo (el gobernador Américo Villarreal Anaya) hasta secretarios, subsecretarios, directores y jefes de Departamento; el resto de funcionarios sólo deberán presentar su Declaración Simplificada.

"En este mes de mayo como cada año se presenta la Declaración Patrimonial de modificación, y con el resto del personal operativo presentan la simplificada que es muy fácil de llenar, estamos allí para acompañarlos y que presenten su declaración", este procedimiento administrativo deberá de realizarse también en los poderes del Estado Legislativo y Judicial, OPDs (Organismos Públicos Descentralizados) como universidades e institutos, y ayuntamientos.

Pedraza Melo aclaró que la no presentación de la Declaración Patrimonial en tiempo no es una falta grave, se puede hacer con fecha posterior al 31 de mayo, sin embargo en caso de reincidencia o irregularidades puede dar paso a una investigación más exhaustiva al servidor público y su gestión, "a veces el incumplimiento se debe a que no tiene la FIEL, anteriormente se manejaba la FEA (Firma Electrónica Avanzada) (...), llegamos y no se le daba ese servicio a los servidores públicos entonces lo que se hizo fue acudir a la FIEL que la emite el SAT".