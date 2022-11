Amaga Samuel García con impugnar trasvase

Cd. Victoria, Tam

Este martes 22 de noviembre celebrará su sesión semanal el Comité Técnico de Operación de Obras Hídricas (CTOOH) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) donde se espera que se informe el volumen de agua que se debe trasvasar de Nuevo León a Tamaulipas.

En ese sentido, el gobernador neolonés adelantó que negociará e impugnará el acta de conclusión en caso de afectar a NL, pues lo que se busca es que ambos estados ganen.

"Seguimos negociando, estamos todavía esperando, hay un comité hídrico en Conagua que es el competente y facultado para hacer las proyecciones, ese comité, por ley, tiene que mandarme un acta con su conclusión final y todavía yo a esa acta tengo derecho a negociar e impugnar", dijo Samuel García.

Las declaraciones de García Sepúlveda se dan a días que el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya informara sobre su reunión con el director general de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, donde aseguró que el trasvase se efectuará como lo establece el acuerdo de 1996, y sin contratiempos.

La noticia alarmó al mandatario estatal de Nuevo León, quien adelantó que se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a quien le hizo saber su estrategia de impugnar el cálculo del volumen de agua a trasvasar.

"Entonces yo a Nuevo León decirle que estamos negociando, que no vamos a dejar de negociar para buscar el mejor acuerdo para Nuevo León y a la fecha no he recibido todavía el acta por lo que no hay una conclusión", insistió Samuel García.

Por ello, el CTOOH de la Conagua debe determinar este martes 22 o más tardar el 28 de este mes el volumen de agua que se enviará de la presa El Cuchillo a la Marte R. Gómez para el Distrito de Riego 026 de Tamaulipas, donde se cultivan más de 69 mil hectáreas de tierra fértil.

Ambos gobernadores coincidieron en un evento del IMSS en Ciudad de México, donde aprovecharon para dialogar sobre el trasvase de agua que se debe realizar de una presa a otra, siempre que se haya realizado el cálculo del volumen en noviembre.

En la conversación Américo Villarreal le hizo saber la preocupación de los agricultores de conocer el volumen de agua a trasvasar para solicitar créditos para trabajar sus tierras, sin embargo, Samuel García insistió en su postura de llegar a "un punto medio" para que ambos estados ganen.

"Estuvimos platicando, ellos (productores de Tamaulipas) traen la urgencia de tener el dictamen ya listo porque con eso los agricultores piden el crédito a las bancas de desarrollo agrícolas, y lo entiendo perfectamente, entonces queremos llegar a un punto medio para que ellos tengan un dictamen, un papel que ayude a nuestros amigos de Tamaulipas a pedir el crédito y todos salir ganando", concluyó el mandatario neolonés.

Cabe hacer mención que se trató de entrevistar a las autoridades del manejo del agua en Tamaulipas para conocer su postura sobre el amago de Nuevo León, sin embargo, se recibió una respuesta negativa, ya que esperan el dictamen y la rueda de prensa que ofrecerán ambos gobernadores sobre el trasvase.