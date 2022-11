A revisión protocolos de emergencia en negocios

"Ya estamos elaborando la estrategia para poder acudir con guarderías, establecimientos, tiendas menores, tiendas mayores, también hay que entender que de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados por parte del centro de concentración masiva pasa a ser responsabilidad de Protección Civil de Gobierno del Estado" Juan Carlos Vázquez González, coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Victoria llevará a cabo una revisión en edificios públicos y establecimientos comerciales para verificar que cumplan con los protocolos de emergencia, esto luego de que esta semana suscitaron diversas llamadas falsas de bomba lo que ocasionó el desalojo de inmuebles gubernamentales.

"Cuando ya estuve – anteriormente en Protección Civil – trabajé mucho con las guarderías, con los negocios, con centros de concentración masiva de personas para que elaboren el programa interno de Protección Civil y luego que lo pongan en la práctica con las brigadas que marca el Sistema Nacional de Protección Civil, que es el SINAPROC, mínimo tienen que cumplir con las brigadas de primeros auxilios de contra incendios y de búsqueda y rescate", dijo el nuevo coordinador municipal Juan Carlos Vázquez González.

Durante el pasado desalojo de edificios públicos como el Congreso local, la Secretaría de Salud, COEPRIS, y otros, se observó desorganización por parte de las brigadas internas de PC para el desalojo de dichos inmuebles, en algunos casos hasta del triple del tiempo ideal para la salida del personal y de visitantes a dichos inmuebles.

"Ya estamos elaborando la estrategia para poder acudir con guarderías, establecimientos, tiendas menores, tiendas mayores, también hay que entender que de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados por parte del centro de concentración masiva pasa a ser responsabilidad de Protección Civil de Gobierno del Estado", recordó que existen multas establecidas en la Ley de Protección Civil estatal para el caso en que no se cumpla con las brigadas internas de Protección Civil de veinte a mil veces la Unidad de Medida y Actualización.

Vázquez González hizo un llamado a los titulares de los edificios y establecimientos a que cumplan con estas disposiciones para la seguridad de la ciudadanía, "yo voy a ser el primero que no solo se los va a pedir, se les va a exigir, no se les debe de pedir, lo deberían de tener pero es cultura, y cuando hay una cultura de no hacerlo debidamente o no hacerlo en tiempo y forma", la misma Ley Estatal ordena que se deben realizar dos simulacros al año para el caso de riesgos, emergencias o desastres.