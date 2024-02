Avala Repuve ´chocolates´; aduanas tienen la última palabra

No deberían tener ningún problema para transitar en el territorio nacional, no sé hacia Estados Unidos, pero al estar regularizados tienen el derecho de poder circular en todo el territorio nacional". Javier Ulises Miranda Nieto, director general del Repuve

Los propietarios de vehículos de procedencia extranjera que fueron regularizados en el decreto presidencial no deberían tener problemas para viajar a Estados Unidos y por el territorio nacional, aseguró el director general del Registro Público Vehicular (Repuve), Javier Ulises Miranda Nieto.

Sin embargo, una investigación de EL MAÑANA refleja que al menos 74 vehículos han sido detenidos y multados por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), a pesar de estar regularizados por el decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Al momento de tramitar la regularización del vehículo, el Repuve no solicita a los contribuyentes la constancia legal de importación, pero este documento sí lo puede exigir la aduana de Estados Unidos en cualquier momento, al intentar cruzar la frontera o al momento de regresar a México, y ante la falta del mismo el vehículo es detenido y se le pueden imponer multas.

Al cuestionar sobre eso al director nacional del Repuve sobre esta situación para hacer un llamado a los dueños de los vehículos nacionalizados a no viajar a Estados Unidos para evitar multas, afirmó que "No deberían tener ningún problema".

"¿Son independientes las decisiones que tomen las aduanas de Estados Unidos?, se le preguntó. "Claro, no sé cuál sea la regulación en los Estados Unidos", respondió.

CARROS ATORADOS

La detención de los carros "chocolates" que fueron nacionalizados no sólo han sido al intentar regresar a México, sino también en puntos de revisión en el interior del país.

Desde el inicio del decreto, la ANAM ha detenido a 74 vehículos que fueron regularizados y emplacados por el Repuve en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Durango, y Ciudad de México.

En el caso de Tamaulipas, la Aduana cobró un millón 37 mil 024 pesos en Reynosa y Matamoros, luego de detener los vehículos al detectar irregularidades.

Se tiene registro de al menos siete vehículos nacionalizados, tres en Reynosa y cuatro en Matamoros, que al intentar ingresar a México por las aduanas fueron retenidos por los agentes, y al detectar irregularidades en el pago de impuestos se les aplicaron las multas.

Para Reynosa, los agentes aduanales descubrieron que el vehículo tenía deudas fiscales y no tenían la constancia de legal importación; en Matamoros los cuatro conductores presentaron de forma extemporánea los documentos de nacionalización, motivo por el que se les impuso una multa de dos mil 130 pesos a cada uno.

Pese a lo anterior, el director del Repuve dijo que "No tenemos conocimiento de esa situación, no deberían tener ningún problema para transitar en el territorio nacional, no sé hacia Estados Unidos, pero al estar regularizados tienen el derecho de poder circular en todo el territorio nacional".

Cabe recordar que Tamaulipas ocupa el primer lugar nacional en autos chocolates nacionalizados con 360 mil 64 vehículos y un monto de recaudación superior a los 900 millones de pesos.

RECAUDACIÓN