Quiere exparamédico reincorporación a Cruz Roja

El exparamédico de la Cruz Roja Delegación Reynosa, Luis Gilberto Loredo, acudió este viernes al Palacio de Gobierno en esta capital, para solicitar la intervención del gobernador Américo Villarreal Anaya, con el fin de que interceda en su caso luego de haber sido vetado desde hace seis años de todas las delegaciones en la entidad de la asociación altruista.

"En Reynosa, hace seis años me suspenden porque nos inconformamos a raíz de una imposición que se nos hizo por una coordinadora en el área de paramédicos; yo leí un oficio, yo no lo elaboré, solamente le di lectura y eso me hizo acreedor de una sanción de tres días, la cual se ha convertido en seis años".

Luis Gilberto Loredo, ex paramédico de la Cruz Roja Reynosa.

El veto habría ocurrido entre 2016 y 2017, cuando debido a un caso de maltrato a un paciente, la delegada en ese entonces de la Cruz Roja Reynosa, María Antonieta García Elizondo, habría ejercido el acto en contra de Gilberto Loredo.

El agraviado indicó haber acudido en su momento con la delegada estatal, Luz Virginia Togno Murguía, sin embargo, ésta se pronunció a favor de la delegada reynosense, extendiendo el veto a las 17 delegaciones en Tamaulipas.