Son 16 fosas abiertas con 27 cuerpos: buscadoras

E l bordo del canal Rodhe es testigo mudo de lo que pasa por las noches y guarda en sus entrañas cuerpos en estado de descomposición, osamentas y ropa ; son las fosas clandestinas que inertes guardan los secretos de las vidas perdidas.

El viernes pasado el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, recibió un reporte anónimo donde señalaba un predio por el bordo del canal Rodhe, en la colonia Fuentes Sección Lomas- Arboledas, a escasos metros de vivienda, donde las familias han trabajado, localizando fosas clandestinas.

Edith González, presidenta del colectivo comentó que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ya está enterada del hallazgo, pero quieren de un oficio para poder intervenir en el área, donde ya se han encontrado 27 cuerpos y hay más fosas.

"Estamos estipulando que en cada una puede haber como dos, son 16 fosas actualmente abiertas con 27 cuerpos", dijo.

Edith busca a su hermano y cada vez que encuentra osamentas es un cúmulo de sensaciones que invaden la mente y el corazón.

"Nos da gusto porque ya regresamos a alguien a casa, porque y sabemos que Tamaulipas está lleno de fosas clandestinas, hay muchos cuerpos que se deshicieron en la tierra, con maquinaria para hacer construcciones que desaparecieron, que se desintegraron en el subsuelo y sus familiares jamás van a saber de ellos", dijo.

Y argumenta: "entonces cuando nosotros encontramos, sentimos feo, pero también sentimos como una bendición para la familia porque va a regresar a casa, no podemos cambiar las cosas, ellos ya están ahí, ya las circunstancias ya pasaron, es la labor llegar a ellos", expresó.

QUE FAMILIAS DENUNCIEN

Se han encontrado cuerpos calcinados, restos óseos y es un proceso largo que hace la Fiscalía, para su identificación, incluso señala que hay un rezago forense de más de 52 mil restos en México, por eso es importante que los familiares de personas desaparecidas pongan la denuncia explica la dirigente del colectivo.

"Ahorita que hemos estado haciendo estos hallazgos nos hemos encontrado con muchísima gente sin denuncia lamentablemente, hemos tenido ya positivos, en los recientes que han salido, que ya se identificó a su familiar, por los tatuajes porque están saliendo algunos de unos meses, todavía se les ve el tatuaje y de esa manera hacemos el enlace con sus familiares y es la forma que se les entrega", expresó.

Por lo pronto seguirán trabajando en el área, hasta que intervenga laComisión Estatal de Búsqueda o Comisión Nacional de Búsqueda.

"El llamado es a las autoridades que no esperen a que nosotros les hagamos llegar un oficio, si ellos ya tienen conocimiento del caso, del lugar, porque como autoridades no actúan por sí solas, porque como autoridades tenemos esperar que nos llegue el oficio para que ellos puedan agendar, si el colectivo no les manda un oficio, ellos no va a agendar", dijo.

El colectivo la integran familiares de personas desaparecidas, que hacen solas estas búsquedas en campo, con sus propios medios, así como herramienta y solamente con el acompañamiento guardia estatal.

