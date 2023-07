´Me canso, me agito, pero es más mi dolor y mi esperanza´

Mientras Dios me dé fuerza, yo voy a seguir buscando a mi hijo´´. Lucina Aranda, madre buscadora.

Es algo muy doloroso, pensar en que en algún lugar mi hijo esté así, tengo fe en Dios en que el siga con vida y le pido a Dios por las familias de las demás compañeras, que sus familiares estén con vida, porque es algo que no puede uno explicar, al empezar a sacar osamentas, parte de un cuerpo y pensar que sufrimiento tuvo esa persona", dijo Lucina Aranda, madre buscadora.

Con pala, pico, guantes y una gorra, Lucina con 59 años de edad, junto a otras 18 personas, principalmente mujeres, con sus propios recursos buscan a sus familiares desaparecidos, ya sea en el monte, por ejidos, brechas y hasta en fosas clandestinas.

"Hayan sido buenos o malas personas, tienen derecho a descansar en un lugar santo, a tener una cristiana sepultura", dice.

Desde el viernes el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, acudió por el bordo del canal ante una denuncia anónima y comenzaron a trabajar escarbando y encontraron fosas clandestinas en el bordo del canal Rodhe, en la colonia, Fuentes Sección Lomas-Arboledas

"Nuestro colectivo es a base de nuestros propios recursos, tratamos de hacer actividades para traer fondos porque el gobierno no nos apoya económicamente con nada, nosotros en nuestras búsquedas", explica.

NOS BUSCAMOS CULPABLES

Lucia señala que todas las buscadoras tienen hijos, hermanos, esposos, la mayoría madres que buscan a sus hijos y andan haciendo esta labor de campo porque las autoridades no la hacen y clara, no buscan culpables, solo quieren encontrar a sus seres queridos.

"No buscamos culpables, a quien decir esta persona fue, no, lo único que buscamos a nuestros desaparecidos, nosotros traemos nuestros propios picos, nuestras propias palas, nuestras botellas de agua porque muchas veces nos pasamos todo el día en pleno solazo, hay compañeras que se traen un taco para comer, a veces no comemos todo el día, y aquí estamos", expresa.

Lucia busca a su hijo José Luis Rodriguez Aranda, que tiene desaparecido un año y medio, recuerda que empezó a buscar en las redes sociales si había alguien que se dedicara a investigar a buscar, entonces el colectivo la contacto; así se unió a otras madres en búsqueda de sus familiares.

"Me canso, me agito, pero es más mi dolor y mi esperanza de encontrar algo, por eso sigo aquí", expresa.

Ella ha escarbado, varillando, ha sacado tierra de las fosas para poder descubrir osamentas, ropa y hasta cuerpos que tienen apenas algunos meses de haber sido enterrados.

"Desgraciadamente hemos encontrado muchas osamentas completas, partes de osamentas incompletas, ropas, cuerpos completos en estado de descomposición y estamos a la espera de que las autoridades hagan su trabajo para saber quién es cada una de las personas que ahí están".

MIENTRAS DIOS LE DE VIDA

Desgraciadamente muchas veces las han dejado solas, les ha tocado ir a búsquedas sin acompañamiento de la guardia estatal para que les den seguridad y no se diga de la Comisión Nacional de Búsqueda, que tardan demasiado en darles acompañamiento.

"Nosotros no vamos a descansar, incluso yo he pensado el día que yo encuentre a mi hijo, si lo llego a encontrar en estas condiciones, mientras Dios me de fuerza, yo voy a seguir buscando porque por ahí hay alguna mamá, alguna hija, esposa que no puede salir a buscar a su desaparecido, voy a seguir apoyando mientras Dios me de vida", finalizó.