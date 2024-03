Registro PAN-PRI, en riesgo, partidos niegan inconsistencias

La alianza "Fuerza y Corazón por Tamaulipas", conformada por el PAN y el PRI podría perder el registro en el estado tras la resolución de la Sala Regional Monterrey, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de solventar irregularidades en la documentación que consolida la aceptación de ambos institutos de ir coaligados.

Los representantes del PRI y del PAN aseguraron que los documentos de las actas de las asambleas están en poder del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) desde hace semanas, y más bien se trata de una estrategia para evitar que vayan juntos a la elección de presidentes municipales y diputados locales en las próximas elecciones.

La Sala Regional del Trife sostuvo que los partidos no cumplieron con lo que marca la legislación electoral vigente en su registro de coalición ante el Ietam, por lo que dio un plazo de 24 horas, a partir de la noticia, para solventar la observación, según lo expresado en la resolución del expediente SM-JRC-25/2024.

La denuncia fue presentada por Morena y la coalición "Sigamos Haciendo Historia en Tamaulipas", al señalar que tanto el PRI como el PAN no presentaron las actas de las asambleas de sus institutos en las que se aprueba la alianza entre ambos partidos para ir juntos en las elecciones a presidentes municipales y del Congreso local.

Dejó en claro que los documentos de los que habla el Trife sí están en disposición del Ietam, e incluso se los hicieron llegar al Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trielam).

"Es correcto, están en poder del Instituto, al menos al que se refieren ellos, inclusive se turnaron al Tribunal Electoral del Estado y sirvieron para la emisión del fallo local, inclusive".

El representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Ietam, Luis Tomás Vanoye Carmona, aseguró que las inconsistencias se solventaron desde hace días y se trata de acciones para frenar la consolidación de la alianza "Fuerza y Corazón por Tamaulipas".

"Hasta la fecha no hay, no está en riesgo (la alianza); diría que alguien tiene temor que se consolide o que se concrete para que no vaya a las elecciones", dijo.