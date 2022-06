Recuperará Américo secretarías del Estado

El virtual candidato electo expresó su compromiso por recuperar las instituciones del estado, cómo la Secretaría de Seguridad Publica, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación.

"Me comprometo con ustedes a recuperar nuestras instituciones, por qué un estado que no tiene confianza en sus instituciones no puede progresar", expresó.

En la Secretaría de Seguridad Pública anunció la creación de la Guardia Estatal la cual tendrá nuevos lineamientos, estará capacitada en Derechos Humanos y estará dedicada a dar atención a los ciudadanos.

Para la Secretaría de Salud, Américo Villarreal, anunció una dependencia que respete y valore al personal dedicado a la promoción y protección de la salud.

En el evento Villarreal Anaya estuvo acompañado de diputados locales y federales de Morena, el alcalde de Matamoros, Mario Alberto López Hernández, de Río Bravo, Héctor Villegas, de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz y militantes de este partido.

En su mensaje Villarreal Anaya agradeció a la gente que se la jugó con su proyecto para obtener la victoria en las elecciones pasadas por el costo alto que esto tuvo, agregó que la gente que conformara su gobierno servirá con un profundo amor a Tamaulipas y su gente.

