Padres de familia protestan por libros

Padres de familia de Tamaulipas se sumaron a las protestas por el contenido de los libros de texto gratuitos que se entregarán a las escuelas para el ciclo escolar 2023-2024.

Hugo Armando Fonseca Reyes, titular de la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), dijo que la principal queja de los papás es el lenguaje inclusivo que se ha integrado en algunos apartados.

"En esos comentarios es por el tema del lenguaje inclusivo, otros tipos de comentarios que no les están gustando a los padres", dijo.

Sin embargo, defendió el contenido de las actividades ya que los padres de familia aún no tienen acceso a los libros de texto y están tomando una posición prematura, por lo que invitó a esperar a que los tengan en sus manos para corroborar el contenido de los libros, y determinar si son buenos o malos para sus hijos.

"Ha habido, pero no ha sido la verdad muchas, han sido comentarios mínimos, porque creo que para poder tener una queja hay que tener fundamentos, tener el libro, poderlo analizar y ver, porque dejarnos llevar por comentarios de primera mano es muy prematuro, pero en ese sentido los padres deben tener los libros, que los tengan, que los conozcan, que lo puedan leer y a su vez puedan tener con criterio propio decir si es válido o no que sus hijos tengan esos libros o no".

Pese a lo anterior, los más de un millón de libros de texto fueron distribuidos en las diferentes bodegas del Estado para iniciar con la entrega en las escuelas de los 43 municipios.

Y se descartó que al momento se vayan a regresar los libros a la Federación, o embodegarlos hasta que se resuelva el asunto, como sucedió en Guanajuato, entidad federativa que los mantiene bajo resguardo mientras finaliza su estatus legal.

A esto, se suma el ultimátum que dio la jueza del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Yadira Medina Alcántara, al conceder una suspensión definitiva a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en contra de la entrega de los nuevos materiales educativos, plazo que venció este 31 de julio.

"En otras entidades podrá ser, pero en Tamaulipas se están repartiendo, se están entregando a las bodegas correspondientes para que puedan ser entregadas a las escuelas", dijo el subsecretario.

Y será tema de los padres de familia si aceptan o no los libros, pues actualmente se encuentra realizando un análisis del contenido, en cada una de los materiales, e identificar los nuevos cambios.

Hugo Armando Fonseca Reyes, titular de la Unidad Ejecutiva de la SET.

SECRETARIA DEFIENDE LIBROS

De igual modo, la secretaria de Educación de Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor, dijo que los comentarios que se han vertido sobre los libros de texto se han hecho sin un conocimiento del material que contienen los mismos.

Y se pasa por alto que maestros participaron en la integración de los libros, incluso docentes de Tamaulipas, y que se han agregado contenidos "innovadores".

"Incluso enlaces que permiten profundizar sobre varios contenidos, la forma que hoy está integrando cada uno de los libros de una manera transversal en la que se posibilidad la profundidad sobre temas con una visión comunitarios sobre lo que es el humanismo mexicano".

Asimismo, señaló que el libro de texto es una de las herramientas que utilizan los maestros para enseñar a los alumnos, y dependerá del contexto que le den los profesores cómo se les enseñará a los niños, adolescentes y jóvenes.

"Estaremos en los próximos días participando en los talleres intensivos de otros espacios de discusión y de preparación con los docentes al respecto".

