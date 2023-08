Streaming tiene de todo

Ciudad de México

EL SHOW: CRÓNICA DE UN ASESINATO

El 7 de junio de 1999, México se paralizó con una noticia, la cual confirmaba el asesinato de uno de los personajes más queridos en la televisión mexicana: Paco Stanley. A casi 25 años de ese acontecimiento, quedaron muchas preguntas sin resolver y sobre todo, muchas especulaciones. Y fue después de todo este tiempo que el periodista Diego Enrique Osorno nos narra con enorme efectividad los sucesos acontecidos en cinco episodios sorprendentes y bastante interesantes sobre cómo el crimen desata una serie de intrigas en el mundo de la política y el entretenimiento.

Si no sabes quién fue este personaje, la serie se toma el tiempo necesario para poner en contexto su figura emblemática y su relevancia. A través de una profunda investigación, el uso de archivo de la época, y el testimonio directo de los principales involucrados del caso, el documental se adentra en la cultura del espectáculo y expone las mentiras y tragedias que, de manera insospechada, marcaron la llegada de la democracia a México en el año 2000.

THE BEANIE BUBBLE

La Fiebre de los Peluches Beanie cuenta la historia de TY Warner, el empresario que desató la locura por sus juguetes, pero lo interesante es que se encuentra narrada por tres mujeres que tuvieron contacto con él y fueron parte del éxito.

Se encuentra basada en el libro "The Great Beanie Baby Bubble: Mass Delusion and the Dark Side of Cute", de Zac Bissonnette, adaptado para la pantalla por Kristin Gore, que comparte el crédito de dirección con Damian Kulash.

Es una historia muy bien estructurada sobre como los peluches se convirtieron en un suceso y la razón del quiebre del negocio y la vida de Warner.

La historia sigue a tres mujeres cercanas a él: la cofundadora Robbie (Elizabeth Banks), su prometida Sheila (Sarah Snook) y su empleada más leal Maya (Geraldine Viswanathan).

Los realizadores logran un extraordinario trabajo de ensamble por parte de Banks, Snook y Viswanathan, narrado de una manera muy ágil al saltar en el tiempo entre las historias y sus temas.

IMAGINE DRAGONS LIVE IN LAS VEGAS

Es la grabación del Mercury World Tour de la banda, con la que visitaron México hace unos meses.

El grupo originario de la Ciudad del Pecado interpreta sus grandes éxitos en el Allegiant Stadium, ante el público que los ha visto crecer.

Intercalada con la presentación se encuentran entrevistas con sus integrantes, y videos de antaño de sus inicios y como fue creciendo su popularidad.

La grabación del show es impecable y te hace sentir parte del espectáculo, donde el vocalista Dan Reynolds se entrega por completo, como suele hacerlo.

Es además un concierto muy especial, ya que su familia se encuentra presente, e incluso baja a cargar a su hijo pequeño.

Entre sus momentos memorables, durante el número "Sharks", son invadidos en el escenario por miembros de los elencos de los shows de Cirque du Soleil que se presentan en Las Vegas.