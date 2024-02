Paralizarán campañas 16 programas sociales

A partir del viernes la Delegación de Programas para el Bienestar en Tamaulipas detendrá la dispersión de sus 16 programas sociales y está impedida para incorporar a nuevos beneficiarios por el arranque de las campañas presidenciales y a legisladores federales.

De acuerdo con el delegado Luis Lauro Reyes Rodríguez, las pensiones de marzo, abril y mayo se adelantaron a los adultos mayores para que no se quedaran sin sus apoyos económicos durante los 90 días de campaña, "Porque la sociedad no tiene la culpa de un proceso electoral".

ESTE VIERNES

A partir del primer minuto del primero de marzo de este año hasta el 29 de mayo, ningún funcionario de Bienestar Social puede mencionar los programas y apoyos a grupos vulnerables ni hacer declaraciones de los logros obtenidos durante el gobierno.

Con esto, la estadística de 562 mil 556 beneficiarios de los 16 programas sociales en Tamaulipas por el Gobierno de México no puede incrementar, pues se violaría la Ley Electoral al utilizar los programas del gobierno con fines electorales.

La derrama anual de estos programas asciende a 16 mil 605 millones de pesos, lo que representa casi seis veces más el presupuesto municipal que ejerce el gobierno de Reynosa, el cual se dispersa en pensiones para el adulto mayor, becas para discapacitados, apoyo a niñas y niños, para jefas de familia, La Escuela es Nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas Bienestar, becas Benito Juárez, becas para Educación Superior, Producción para el Bienestar, Bienpesca, Microcréditos, Sembrando Vida, Fertilizantes, FAIS y en Bancos del Bienestar.

PROHIBIDO AGREGAR

Una vez arrancando las campañas federales queda prohibido inscribir a nuevas personas a esos programas sociales o dispersar los apoyos a los beneficiarios.

"No hay inscripciones, recuerden que se adelantaron las pensiones del adulto mayor hasta los que cumplían años en junio; se recibieron documentos para seguir integrándolos. No se les está atendiendo su pago todavía pero ya están dados de alta (...) y siguiendo el respeto a las leyes, haciendo el trabajo, adelantamos el ingreso de esas personas para que no se vieran perjudicadas".

Actualmente, se están dispersando los pagos de Producción para el Bienestar en las tarjetas, el pago de La Escuela es Nuestra y el de vivienda, que se dispersó en 10 municipios dando la cantidad de 35 mil pesos a 2 mil 900 familias.