Acusa a expareja por violencia de género

La Fiscalía General de Justicia del Estado estaría dejando a un lado la perspectiva de género en los casos de violencia en contra de las mujeres, denunció una víctima originaria de la zona conurbada del sur del Estado.

Por esta razón, acudió este lunes ante el Congreso del Estado para llevar su caso ante los diputados locales, y este martes a Palacio de Gobierno, para informar al gobernador Américo Villarreal Anaya.

"Fue un intento de homicidio el cual se marcó como violencia familiar, sólo porque viví dos años con él y se firmó así, porque yo no tenía mis escrituras después de ser atacada en mis manos para que pudiera entrar la Policía por él", reveló Erika Vidal Patiño, víctima de violencia de género.

"Me partió la nariz en dos, me agarró a patadas, tumbó la puerta, me cayó encima, me quiso envolver en la colcha para poderme tirar en un coche al río Pánuco".