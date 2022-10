Acusación de bullying

Un grupo de madres y padres de familia de la escuela primaria ´Matías S. Canales´ se manifestó para denunciar un supuesto caso de ´bullying´ cometido por parte de un alumno de sexto contra uno de quinto, razón por la cual la madre del menor agredido solicitó su baja del plantel para inscribirlo en otra escuela pública.

"Hay casos que han vivido, que uno como madre se calla, porque el profesor a nosotras nos tiene como argüenderas, conflictivas, chismosas, problemáticas; y si a mí me va a tener en ese concepto por venir a defender a mi hijo, lo siento mucho, que me tenga en el concepto que él quiera, pero yo vengo a defender a mi hijo, porque estoy molesta", dijo la ama de casa, la cual pidió mantener el anonimato.

"No se me comentó al momento de entregarme a mi hijo lo sucedido, sin saber que el profesor ya sabía más o menos lo que había pasado, pero en ningún momento se me comentó", dijo. Los hechos habrían ocurrido en el transcurso de esta semana cuando el presunto agresor amenazó con hacer daño al alumno del quinto año.