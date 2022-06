Pierden su validez 141 mil credenciales

Este lunes pierden su validez 141 mil 464 credenciales de elector con terminación 021 con lo cual ya no podrán ser utilizadas para trámites bancarios o como identificación personal advirtió el vocal del Registro Federal de Electores en Tamaulipas, José de Jesús Arredondo Cortez, por lo cual, los 22 módulos de atención ciudadana del INE abrirán sus ventanillas para trámites de actualización.

"Hay un acuerdo del Consejo General del INE de que todas las credenciales que tenían vigencia 21 por última vez iban a poder ser útiles el día cinco de junio... no tuvieron ningún problema porque están en la Lista Nominal – de ahí que no hay problema –, pero este lunes ya no tienen vigencia y ya no van a poder cobrar el cheque en las instituciones bancarias, de ahí que es importante hacer la renovación una vez que pase la jornada electoral".

Recordó que en la pasada campaña de actualización del Listado Nominal se realizaron 243 mil 764 trámites de actualización de los cuales 42 mil 725 fueron de inscripción con 25 mil 725 jóvenes quienes se dieron de alta por primera ocasión al Registro Federal de Electores; no obstante, señaló que estadísticamente el grupo poblacional que más acude a depositar su voto son adultos mayores de cuarenta años con un 55 por ciento de presencia en la Lista Nominal de Electores.

"Un día después de la jornada electoral en cada vamos a reanudar actividades en cada uno de los módulos de atención ciudadana, todo normal", recordó que actualmente dos mil 722 credenciales de elector se hallan bajo resguardo en los módulos de atención ciudadana por ciudadanos que realizaron actualizaciones a sus datos pero que no acudieron a recibirlas a los módulos para poder participar en la jornada del pasado domingo.

Estas dos mil 722 credenciales podrán ser recogidas a partir de este lunes, "es muy escasa esta situación, de ahí que tenemos un 99.90 de cobertura entre lo que es el Padrón y la Lista Nominal que fue una excelente participación por parte de los tamaulipecos al haber hecho su actualización registral", la campaña ordinaria de credencialización va del seis de junio al 31 de diciembre en la cual se podrán realizar altas, cambios y renovación de datos y fotografía de las credenciales de elector.