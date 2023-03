Transportistas pide aumento

"Tiene más de diez años que no nos suben el pasaje, es urgente porque las refacciones están muy caras y porque una unidad no se mantiene con lo que sacamos ahorita", reveló el coordinador de micros de la Ruta 16, Ambrosio López, "tiene que ser una tarifa plana (general) porque hay más estudiante que adulto y hay mucha gente que todavía trae credencial y eso nos merma".

Previo al 2020 se contaba con un promedio de 600 unidades en circulación y 42 rutas en funcionamiento, actualmente se cuenta con 26 rutas y 204 microbuses ofreciendo el servicio en rutas urbanas y rurales; el concesionario recordó que la pandemia aceleró la salida de concesiones en servicio debido a los altos costos de operación y mantenimiento de los vehículos.

Recordó que la tarifa vigente es de 9 pesos adultos y 6 para estudiantes, añadió que la propuesta que está bajo análisis de la Subsecretaría del Transporte es elevarla de manera general a 13 pesos, "suben el salario pero nosotros seguimos igual, no nos suben nada y los costos van para arriba, una lata de aceite nos costaba 600 pesos y ahorita ya anda en mil 300, el litro de aceite suelto vale de 100 a 120".

Además, Ambrosio López destacó que entre el 30 y 50 por ciento de las unidades en funcionamiento no se encuentran aptas para aprobar la revista mecánica, la cual se realiza a partir del primer mes del año, lo que implica una multa de dos mil 500 pesos por no contar con la certificación además de un pago por re concesión de más de seis mil pesos anuales, "además de que no hubo apoyos en la pasada administración estatal".

El chofer de los micros Verdes de la Horacio Terán advirtió que en caso de que no se autorice el incremento al pasaje se corre el peligro de que más rutas y unidades salgan de circulación este año, "primero queremos que nos arreglen las calles y luego ya viene el aumento".