Familia de atropellado piden justicia al gobernador y Congreso

Familiares de Antonio Olazarán Pérez se manifestaron en el Congreso del Estado para exigir castigo contra el responsable de atropellarlo y quitarle la vida en la carretera Interejidal el pasado 25 de junio.

Perla Olazarán, hermana del fallecido, relató que Edgar Roberto Sánchez de León empleado de la Secretaría de Salud tenía 1.5 grados de alcohol en sangre cuando atropelló a su hermano el domingo pasado mientras se trasladaba en una motocicleta.

Con voz entrecortada, dijo que por la fuerza del impacto, el hombre de 66 años de edad fue desmembrado de un brazo y pierna, además que uno de los ojos se le salió del cráneo por el golpe.

"Mi hermano no fue asesinado, fue desmembrado por Edgar, le tumbó una pierna, un brazo, le sacó un ojo, mi hermano no lo pudimos ni ver en su caja, cómo es posible señor gobernador, que tenga usted estas personas como los que nos representan y que hagan una burla con nosotros los ciudadanos", dijo entre gritos.

Amenazó con bloquear las carreteras del estado con su familia y amigos si el gobernador Américo Villarreal Anaya y los diputados locales no atienden su petición, pues acusa al juez y al Ministerio Público de corrupción.

"Estuvo detenida la dejaron libre, porque tiene un trabajo en el Gobierno del Estado y porque tiene casa".

Y concluyó: "Tránsito hizo su parte, los peritajes, el director de Tránsito, ellos están correctamente bien, hicieron su trabajo como debería de ser, el Juez y el Ministerio Público son los que soltaron al asesino, el Ministerio Público que llevó el caso de mi hermano, mandó a dos personas a decirme que firmara un perdón al asesino. No lo firmé, claro que no lo firmé, me retiro tantito, las personas ya no estaban y voy con el MP y dice yo no te mandé nada, yo no los conozco. Así está de corrupto la Ley del Estado de Tamaulipas".