Opacan padres morosos su día; incumplen pensión 114 en Tamaulipas

Si una persona está fichada como deudor moroso, no puede postularse a un cargo de elección popular ni ocupar cargos públicos.

Cd. Victoria, Tam.- En la víspera del Día del Padre, una fecha que se celebra la figura paterna y su importancia en la crianza de los hijos, Tamaulipas atraviesa por un alto índice de padres deudores de pensión alimenticia.

El problema, de acuerdo con expertos, no sólo afecta a las madres, sino también a los hijos y a su estabilidad económica, al no contar con los recursos para solventar sus necesidades diarias.

Desde su incorporación a la legislación local en abril del 2022, se creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en Tamaulipas, incorporando a un total de 114 hombres en el estado que no cumplen con sus responsabilidades, de acuerdo con datos del Registro Civil.

#Enterate: El Registro de Deudores Alimentarios Morosos en Tamaulipas cuenta con 114 hombres que no cumplen con el pago de los gastos a sus hijos. pic.twitter.com/bu29ACiplV — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) June 16, 2024





AUMENTA LA CIFRA

La cifra ha incrementado desde que inició operaciones, y se incorpora a los padres cuando cumplen dos meses sin pagar sus pensiones alimenticias y, en caso de cubrirlas, tarda un mes en darlos de baja.

El tema cobra relevancia ante el nutrido número de deudores que se extiende al ámbito electoral y judicial. Por ejemplo, si una persona está fichado como deudor moroso, no puede postularse a un cargo de elección popular, pero tampoco puede ocupar cargos públicos de relevancia, como magistrado y otros del mismo rango.

En ese tenor, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra Cárdenas Castillejos, impulsora del padrón en Tamaulipas, dijo que es una tarea que debe cumplir el Poder Judicial a cabalidad, y se ha observado que desde que inició en operación ha ido nutriéndose.





FLUYE MÁS INFORMACIÓN

"Sí he visto que ha ido fluctuando. Está fluyendo más la información, lo cual significa que ya ha habido una mejor coordinación. Y bueno, pues ahora con la entrada en vigor del Registro Nacional de Deudores de pensiones, pues ya ahora sí que no sé cómo es que va a funcionar ni quién va a llevar a cabo el control de este registro".

Al ser incorporado dentro del padrón, se recibe una notificación del juez. Y si esa persona quiere contraer matrimonio, debe informarle a su pareja en turno que tiene una deuda alimentaria con sus hijos.

"Otra es que no pueden ser candidatos a ningún puesto de elección popular quienes estén dentro de este registro, no pueden aspirar a ningún puesto; también que no sean jueces, es una limitante. Y también se le notifica al Instituto Nacional de Migración para que, en dado caso que la persona salga del país, al momento de regresar pues esté una alerta ahí de una persona deudora".

Pero no es exclusiva de los hombres, aclaró la diputada, pues también alcanza a las mujeres que no cumplen con sus responsabilidades.

En Tamaulipas hay 19 mujeres inscritas en ese padrón.