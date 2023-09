Lista para estrenar

Por Favor No Me Abandones es una producción independiente dirigida por Antonio Rotunno y rodada en Ciudad Victoria Tamaulipas justo antes de la pandemia a inicios del 2020.

Este thriller que mezcla dosis de horror, drama y humor negro, tuvo su estreno en festivales internacionales de cine durante 2022, obteniendo cinco premiaciones en dicho recorrido.

LA TRAMA

Aborda la violencia de pareja

La historia de Helena, una joven exadicta que esconde una serie de conflictos psicológico-emocionales, se enfrenta a un tema del pasado de su novio actual, Jesús, con quien ha logrado mantenerse en paz en los últimos años. Anna, la expareja de Jesús, se asoma al presente, desatando una serie de miedos en Helena, que estallan en violencia doméstica. Un instante irracional puede destruir la cotidianidad enrareciendo la relación con un tono trágico y macabro.

Esta trama, aparentemente sencilla, se sostiene en gran parte por la destacada participación de su elenco, recibiendo buenos comentarios del público y programadores de los festivales en que participó.

PROTAGONISTA

Una historia dramática.

En su primer papel protagónico, Valentina Sumavsky (Como dice el dicho, La Malquerida, Amores con trampa, Las Amazonas, La Querida del Centauro, Hoy voy a cambiar, Sobre tus huellas, Rosario Tijeras) obtuvo 3 nominaciones a mejor actriz de largometraje, de las cuáles en 2 resultó ganadora en el Genre Blast Film Festival, 2022, de Estados Unidos y el Shanghai Indie International Film Festival, 2022, de China (su otra nominación fue en el Nooga Underground Film Festival, 2022, de Estados Unidos).

GRAN ELENCO

El director de la cinta Antonio Rotunno.

El elenco es redondeado con "algunas actuaciones por encima de la media en el cine de género, según comentarios en festivales, por el coprotagonista Jesús Meza como Jesús (La región salvaje, Érase una vez, Tekuani, La novia de América, La réplica, Satanic Hispanics, El Candidato, UGly, nominado al Ariel como Revelación Masculina en 2018), Sara Manni como Anna (Días de gracia, Soy tu fan, Il Futuro, Más negro que la noche, Esto no es Berlín, Bronco: un éxito indomable, La Doña, El Rey: Vicente Fernández), y Rafael Gallegos Parra como Martin (El Chema, Masacre en San José, La Doña, Lo que callamos las mujeres, Pedro Infante, Teniente Harina, El Conde). Además, participan los actores tamaulipecos Carlos Rodríguez y Alejandro Santisbón, ambos con trayectoria en teatro, cortometrajes de la región y películas.

IRRUMPE EN CINE NACIONAL

No te la pierdas estrena en cines 21 de septiembre.

A pesar de ser una producción bastante modesta, la película irrumpe en el cine nacional con una propuesta personal y una visión distinta a lo acostumbrado en la mayoría de las obras mexicanas de su género, situándola entre lo que en el extranjero se conoce como midnight movies (películas de medianoche), ligadas al cine de culto.

No pueden perderse el estreno comercial de Por Favor No Me Abandones, la cual llega a salas de cine en 15 estados del país, a partir del próximo 21 de septiembre

EL DIRECTOR

Nacido en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Integrante fundador del grupo de rock industrial / experimental La Función De Repulsa desde 1986 y del colectivo Genital Productions desde 1991. Otras actividades incluyen la revista Taladro, el programa de radio emanado de ahí que se transmitió en Radio UAT durante 26 años y la organización del Taladro-Fest realizado por 10 años.

Ha escrito y dirigido 14 cortometrajes así como dos largometrajes, uno dramático y otro de suspenso /horror / humor negro.

SINOPSIS Helena y Jesús viven felices en pareja, hasta que la estabilidad se ve interrumpida por Anna, la ex novia de Jesús pues, aparentemente, tienen un hijo juntos. Helena comienza a sentir una avalancha de inseguridades, por lo que reacciona de manera violenta y agrede a Jesús suplicándole que no la abandone, pero ese solo será el comienzo de una cadena de violencia y crímenes. ¿Hasta dónde será capaz de llegar Helena?

FICHA TÉNICA

Dirección y guion: Antonio Rotunno

Fotografía: Victor Vázquez

Año: 2021

Duración: 74 min.

Reparto: Helena - Valentina Sumavsky, Jesús - Jesús Meza, Anna - Sara Manni, Martin - Rafael Gallegos Parra, Simón - Carlos Rodríguez, Joel - Alejandro Santisbón