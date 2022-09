Entregarán apoyos de adultos mayores

Entre el jueves y lunes se estarán entregando cuatro mil 155 órdenes de pago para beneficiarios de los programas Adulto Mayor y Personas con Discapacidad en esta capital, lo que representará en conjunto una derrama de 15 millones 312 mil 150 pesos, de los cuales el 88 por ciento corresponde a personas de 65 años y más.

"El día de hoy estamos atendiendo un aproximado de 900 personas, vamos a estar de hoy jueves a lunes 26 todos los días, estamos llamando a las diez de la mañana pero como los pagadores salen de aquí mismo a la hora que ellos lleguen nosotros iniciamos el pago", informó la subdelegada de Programas para el Desarrollo, Micaela Martínez Narváez, "hoy nos tocan de A, B y C pero se están presentando derechohabientes de otras letras y les estamos dando la atención entregando la orden para que el día que les toque lleguen directo".

Por parte del programa de apoyos a adultos mayores se cuenta con un padrón de tres mil 503 personas las cuales recibirán un apoyo de tres mil 850 pesos correspondientes al bimestre de septiembre y octubre, así como 652 de personas con discapacidad quienes obtienen un beneficio de dos mil 800 pesos; será a finales del mes de noviembre cuando se estará entregando el recurso correspondiente al último bimestre del año.

"Los pagos los calendarizan en México, nos bajan la información y nosotros acudimos a las firmas, se programa toda la logística dónde va a ser el próximo pago, sería los últimos de noviembre o principios de diciembre, nosotros como región 8 abarcamos casi todo el mes porque empezamos desde Villagrán-Mainero y vamos bajando hasta aterrizar a Victoria", simultáneamente a Victoria este jueves se pagó también a derechohabientes del municipio de Padilla.

Martínez Narváez recordó que en caso de que el beneficiario no acuda a recibir su beneficio tres veces consecutivas se le da de baja de manera temporal del programa, "nuestra campaña de afiliaciones es permanente, estamos en el CEDIF número 3 de las Flores, ahí está la Subdelegación y todas las personas que estén cumpliendo los 65 años a la fecha pueden asistir, la documentación ellos ya la saben cómo lo es el acta de nacimiento, la CURP, el INE, comprobante de domicilio, y un auxiliar porque en ocasiones ellos no pueden venir y se quedan sin el pago", advirtió que el pago puede no ser acumulativo al solicitar su reincorporación al programa.