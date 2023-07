Ordena Tribunal Electoral de Tamaulipas regresar el Congreso al PAN

El Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) ordenó al Congreso del Estado devolver la presidencia del Congreso local al diputado Félix Fernando García Aguiar, al considerar que Morena violó la ley al imponer a Úrsula Patricia Salazar Mojica como presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en enero pasado.

Con 3 votos a favor y 2 en contra, el Pleno del Trieltam mandó al Poder Legislativo destituir a Morena de la presidencia del Congreso, para que vuelva a manos del Partido Acción Nacional (PAN) en menos de 24 horas.

"Ordena tanto a las autoridades responsables como a las vinculadas que acaten el debido cumplimiento a la presente ejecutoria e informen su cumplimiento dentro del término de 24 horas de la sentencia", de no hacerlo, serán acreedores a una medida de apremio.

Después de una exposición de motivos de más de dos horas, en la que el magistrado ponente René Osiris detalló la violación de los derechos electorales de Félix García Aguiar, otrora presidente de la Jucopo, se ordenó al Congreso cumplimentar la resolución del Tribunal estatal.

Toda vez que se vulnera el derecho de su derecho a acceder a la presidencia del Congreso, cargo del que solo se le podía retirar con el voto de los 24 votos del Pleno, es decir, dos terceras partes del Poder Legislativo.

El asunto dividió a los magistrados, por un lado, se pronunciaron en contra del proyecto al considerar que el diputado presentó el expediente fuera del plazo de cuatro días que establece la Ley de Impugnación; y por el otro, dieron el papel de víctima al legislador porque atravesó por un "viacrucis" para lograr presentar la demanda, pues no había personal quien la recibiera en el edificio del Trieltam.

Al momento que los magistrados discutían el proyecto, el personal del Congreso del Estado evacuó el edificio por motivo de fumigación a las instalaciones, sin embargo, se prevé que sea una medida para evitar recibir la notificación de la resolución del Tribunal electoral.

"No somos nosotros los que estamos defendiendo a alguien incursando en el derecho parlamentario; no somos nosotros, es la Constitución que me obliga a mí a tener competencia en la violación de los derechos electorales, hay una conexión entre cuatro decretos y hay una incongruencia entre la ley interna en el Congreso, pero son competencia, sí de este Tribunal Electoral", defendió el magistrado ponente René Osiris.

Desde el primer decreto, adquiere un derecho a la presidencia, ese es su derecho adquirido, que vino a tocar la puerta, que se ha tratado de quitar, todavía está subyudice en este momento, y esperaría la conclusión una vez que mis compañeros puedan hacer un pronunciamiento en ese sentido".