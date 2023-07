Lanzará Billie Eilish canción para la película 'Barbie'

GUADALAJARA .-Billie Eilish emocionó a sus fans al anunciar la fecha de lanzamiento de su nuevo sencillo titulado "What Was I Made For?", que formará parte de la banda sonora de la película Barbie. Aunque se conocen pocos detalles sobre la canción, confirmó que estará disponible a partir del 13 de julio.

En cuanto a la portada del sencillo, a diferencia de otros elementos promocionales de la película, no presenta el característico color rosa asociado a Barbie. En su lugar, muestra la firma 'B' en negro sobre un fondo crema.

En las redes sociales, los seguidores de Billie Eilish han comenzado a especular sobre el posible enfoque oscuro que podría tener la nueva canción. Algunos sugieren que podría tratarse de una melodía triste que aborde la crisis existencial de Barbie, incluso mencionando la posibilidad de que Eilish pueda ganar su segundo Oscar con esta canción.

Otros comentan que la canción podría reflejar el momento en que Barbie enfrenta la realidad y la vida humana.

Cabe destacar que el disco Barbie the Album también contará con nuevas canciones interpretadas Nicki Minaj, Ice Spice, Lizzo, KAROL G, Charli XCX, PinkPantheress, Ava Max, Dominic Fike, Khalid, The Kid LAROI, Tame Impala, HAIM, GAYLE y FIFTY FIFTY feat. Kali. Incluso la estrella de Barbie, Ryan Gosling, se unirá a este sólido elenco de artistas con una canción interpretada en su papel de Ken.

El álbum fue producido ejecutivamente por el reconocido DJ y galardonado artista y productor Mark Ronson, junto con la escritora, directora y productora ejecutiva de Barbie, Greta Gerwig.

Los detalles sobre la trama exacta de la película Barbie se mantienen en secreto, generando aún más expectativas entre los seguidores de la icónica muñeca. El elenco de la película de acción real incluye a reconocidos actores como Margot Robbie, Ryan Gosling, America Gerrera, Kate McKinnon e Issa Rae. El estreno de la película está programado para el 20 de julio en cines mexicanos.