Lamentan falta de resultados

"Andan tratando de justificar el dinero, como con esa exhumación de Mante, que sabemos que nada va a pasar, que no van a hacer nada, que no van a entregar nada, porque esa ha sido su manera de trabajar y de hacer las cosas de este gobierno". María Icela Valdez Cháidez, vocera del colectivo de familiares de personas desaparecidas de Reynosa ´10 de Marzo´

Este jueves inició la exhumación de cadáveres en el panteón municipal número 2 de El Mante como continuación de los trabajos en cementerios forenses llevados a cabo por la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas, en donde colectivos de víctimas lamentaron la falta de resultados en este campo.

"Es la fiscal Elizabeth Almanza la que se ha hecho cargo de todo eso, la información la tiene ella, pero no la comparte y no ha habido resultados de nada", aseveró la vocera del colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas de Reynosa ´10 de Marzo´, María Icela Valdez Cháidez, "No han entregado a nadie y no han identificado a nadie tampoco; me imagino que esta ocasión de El Mante va a ser lo mismo, porque ellos tuvieron con nosotros un acto muy discriminatorio, no le avisaron a las víctimas".