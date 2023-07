Cobra ola de calor 2 vidas

Por eso la cuestión de las recomendaciones de no estar expuestos al sol, hay que buscar la sombra, no trabajar, para que, inclusive, se suspendan las actividades físicas, que no estén expuestos". VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO Secretario de salud

El intenso calor que se registra en Tamaulipas ya cobró las dos primeras víctima mortales, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Estado y de la Fiscalía local.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, dijo que se trata de un hombre de 61 años edad, originario de Gustavo Díaz Ordaz, que trabajaba en el campo, con antecedentes de hipertensión y diabetes, quien acudió al centro de salud de ese municipio, sin embargo, se trasladó al Hospital General de Reynosa, donde falleció.

"Se sintió mal, fue al centro de salud, se siguió sintiendo mal y se fue al Hospital de Reynosa, pero llegó en circunstancias que tuvieron que intubarlo y pasar a terapia intensiva; ese paciente falleció", dijo.

El segundo fallecimiento se registró este viernes en El Mante, cuando un trabajador de la construcción dijo sentirse mal mientras operaba una retroexcavadora en la colonia La Aurora; fue trasladado al IMSS Mante, sin embargo, horas después de ser ingresado perdió la vida.

Asimismo, en Reynosa se atendió a un adolescente de 16 años que se desvaneció al salir de una bodega donde trabajaba empaquetando frijol, al encontrarlo en la vía pública fue trasladado de emergencia a un centro médico donde se encuentra intubado y en terapia intensiva.

Junto al caso del menor de 12 años que sufrió un infarto en la Secundaria Técnica Número 6 en Ciudad Victoria, que al ingresar al aula se desmayó, por lo que sus compañeros llamaron a sus maestros para que fuera atendido. Hasta el plantel arribaron diversas unidades de la Cruz Roja que lo reanimaron, y posteriormente fue trasladado al Hospital Infantil de Tamaulipas, ubicado en la capital del estado, donde se encuentra estable y en observación.

En el caso del menor de Ciudad Victoria "parece que tenía un padecimiento grave que vamos a investigar en el hospital, que estaba en control del corazón, sin embargo, la causa definitivamente es esta causa de la temperatura que debemos tener mucho cuidado y mucho respeto", dijo Hernández Navarro.

Los cuatro casos fueron ocasionados por el intenso calor que se registra en el estado, alcanzando temperaturas de hasta 45°C, con sensación térmica superiores a los 50°C. Y se espera que la onda de calor se extienda por los próximos 15 días, de acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Asimismo, se han atendido cuatro casos de golpe de calor en la entidad, por lo que se recomienda a la población a no exponerse a los rayos del sol entre las 11:00 de la mañana a las 16:00 horas, cuando se registra la temperatura más alta; estar en constante hidratación, y usar ropa blanca y ligera.

"Por eso la cuestión de las recomendaciones de no estar expuestos al sol, hay que buscar la sombra, no trabajar, para que inclusive se suspendan las actividades físicas, que no estén expuestos".

EN 2022, TAMBIÉN MURIÓ UNA PERSONA POR GOLPE DE CALOR

La Secretaría de Salud Federal reportó que en 2022 también falleció una persona en Tamaulipas por golpe de calor.

De acuerdo con el boletín epidemiológico de la Semana 40 de "Temperaturas Naturales Extremas", Tamaulipas fue de los 10 estados donde personas fallecieron a causa de las altas temperaturas.

En ese mismo periodo se registraron 10 casos de golpe de calor, 10 más por deshidratación, y 14 por quemaduras al exponerse a largas jornadas laborales al aire libre.

RECOMENDACIONES

Autoridad federal emite lo siguiente: