Descartan necesidad de trasvase este año a Presa Marte R. Gómez

Cd. Victoria, Tam.- Para este año, en Tamaulipas "Ni necesitamos ni queremos" el trasvase de agua de la presa El Cuchillo de Nuevo León a la Marte R. Gómez, en la frontera del estado, aseguró el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez.

Lo anterior luego que autoridades de NL anunciaron que buscarán evitar el trasvase hacia Tamaulipas en octubre próximo, a pesar de haber un convenio firmado por la Conagua y ambos gobiernos estatales.

"No se necesitará el trasvase para octubre de este año, que es cuando se calcula el volumen en ambas presas, por lo que no es un tema que le preocupe a Tamaulipas, ya que de enviarse el agua, terminará en el mar y no se aprovechará". Raúl Quiroga Álvarez secretario de Desarrollo Hidráulico

En ese contexto, el secretario tamaulipeco dijo que "Para este año, ni necesitamos ni queremos, porque la presa Marte R. Gómez está a punto de llenarse y cualquier trasvaso que hiciéramos va a ir a dar al mar".

Para el martes 23 de julio, la presa El Cuchillo tiene un almacenamiento del 84.68%, con 951.1 millones de metros cúbicos; mientras que la Marte R. Gómez cuenta con un llenado del 90.2%, con 710.2 millones de metros cúbicos, "De tal suerte que no ocupamos para nada un trasvaso este año".

Con ese nivel de almacenamiento, los productores de la región norte de Tamaulipas tienen garantizado los riesgos para los próximos ciclos de forma sobrada, dijo.

El Distrito de Riego 026 tiene concesionado un volumen de 553 millones de metros cúbicos, sin embargo, en los últimos seis años se han extraído, en promedio, 400 millones de metros cúbicos, por lo que hay el agua suficiente y de sobra para cumplir con ese compromiso.

"Ahorita, tenemos 700 millones almacenados y vamos a llegar, seguramente, al 100% sin problema este año", dijo, ya que septiembre es el mes con más lluvias y se prevé la llegada de precipitaciones que permitan que la presa se llene en su totalidad. Cabe recordar que los términos para el trasvaso de una presa a otra cambió el año pasado, al incrementar el umbral en que se debe enviar el agua a la Marte R. Gómez, luego de construirse la segunda línea del acueducto El Cuchillo.

El acuerdo de 1996 especifica que cuando estén en operación los dos acueductos, el umbral para realizar el trasvase incrementará de 315 mm3 a 514 mm3, y al estar en operación ambas tuberías se debe calcular de esa forma.

