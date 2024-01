Necesitamos policías en calles no en casas: SSP

El Mañana / Staff.- "Tamaulipas necesita una Guardia Estatal que esté en las calles, no que esté en su casa", acotó el secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez García, a las manifestaciones de los policías que reclamaron mejores condiciones laborales.

En entrevista al arribar al Congreso del Estado por el fallecimiento del diputado local de Reynosa Juan Ovidio García García, el encargado de la seguridad de Tamaulipas dijo que se trata de concientizar a los policías de la importancia del servicio y el patrullaje en la entidad.





MANIFESTACIÓN

Esto luego que un aproximado de 120 policías se manifestaron en las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública en Ciudad Victoria para exigir mejores horarios de descanso, pago de viáticos, bonos de riesgo, y un trato digno.

"Lo único que se pide es que cumplan sus horarios. Hay una directiva de 2019 que está implementada y sigue igual, es que los elementos locales trabajan 24 por 24 horas y los elementos foráneos que pernoctan trabajan 25 días continuos como lo establece la directiva y tienen derecho a cinco días de descanso mensual. El elemento que disfruta de vacaciones en un mes, no tiene derecho al descanso mensual porque no complementa los 25 días de trabajo, así está instituido y así está establecido", dijo en relación a los días de descanso de cada elemento.

Aunque reconoció que ninguna persona puede trabajar 25 días sin descanso, y es ahí donde debe entrar la estrategia de los coordinadores regionales y municipales para asegurar los rondines de vigilancia en todo el estado. Y ante las exigencias, dijo que la Guardia Estatal es una corporación de seguridad y no un sindicato.

"Las fuerzas armadas nos regimos por nuestras propias leyes y reglamentos, y entonces no somos un sindicato, no somos un equipo, no somos un partido y tenemos que prevernos por lo que es, y sobre todo, las exigencias del servicio".