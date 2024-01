Ahogan a Pemex sus números rojos

Nuevo León.- El siguiente Gobierno federal heredará un Pemex ahogado en sus finanzas, revela una presentación de Francisco J. Barnes de Castro, ex subsecretario de Energía.

El diagnóstico del también ex Rector de la UNAM, ex comisionado de la CRE y ex director del Instituto Mexicano del Petróleo, no dejan duda de su deterioro.

Aporta menos recursos al Gobierno federal, sus pérdidas se centran en su negocio de refinación, su deuda creció de manera considerable, le cuesta refinanciar sus pasivos a largo plazo y su patrimonio es negativo.

Eso sin contar que produce menos petróleo de lo que había prometido este Gobierno en su primer año.

"La única opción viable para salvar a Pemex es abrirla al capital privado", aseguró Luis Chavarría, director de la consultora Kepler Oil and Gas.

El especialista considera que el Gobierno le inyectará recursos para cerrar el sexenio con mejores cifras.

"Van a destinar recursos millonarios para entregar a la empresa lo menos endeudada posible, pero aun así, ya no podrán", lamentó.

"En la entrega de la estafeta del actual Gobierno, Pemex no va a llegar muy bien posicionado".

Recordó que la refinación de Pemex tiene tecnología obsoleta que implica paros técnicos de hasta cuatro o más veces por año, cuando el estándar internacional es de un paro para mantenimiento anual, y es ahí donde considera que deben invertir los privados.

"La única salida viable es el capital privado, pero por un lado es difícil que haya inversionistas que quieran invertir en Pemex por su altísima deuda e ineficiencia. Por el lado legal no habría impedimento, aunque sí por el lado ideológico de la actual Administración", dijo Jorge Arrambide Montemayor, titular del Comité de Regulación del Cluster Energético de Nuevo León.

CAYERON 56%

*Los ingresos que aporta Pemex al Gobierno federal en el sexenio cayeron 56 por ciento versus la pasada Administración. La cifra neta sería menor si se considera que el Gobierno le ha dado un 60 por ciento de los ingresos que le contribuyó.

*Las pérdidas netas de Pemex en el sexenio representan 74 por ciento de las aportaciones que hace al Gobierno. El 80 por ciento provienen de su división de refinerías.

*A pesar de que el Gobierno ha apoyado a Pemex con 798 mil millones de pesos en el sexenio, la deuda total creció en 250 mil millones de pesos, un 7 por ciento más respecto al final del sexenio pasado. La deuda de corto plazo pasó del 13 al 29 por ciento del total y multiplicó por 2.5 su deuda de corto plazo.