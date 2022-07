Exigen resolver impugnaciones

Morena emplazó a los magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas para que resuelvan a la brevedad los recursos de impugnación presentados al filo de la media noche del miércoles 15 de junio, fecha límite de apelación de los resultados de la jornada del cinco de junio pasado, para poder así proseguir con el proceso ante instancias superiores.

"Le exigimos al Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas que resuelva de inmediato lo que tiene que resolver que es desechar por improcedentes esas impugnaciones, y hacemos responsable al Tribunal de que ya no pongan obstáculos y no dilaten lo que ya sabemos que va a pasar que es la llegada de la 4T a Tamaulipas", dijo el delegado nacional de Morena en Tamaulipas, Lucio Ernesto Palacios Cordero.

En total fueron 29 recursos de apelación en consejos distritales presentados por las coaliciones ´Juntos hacemos Historia en Tamaulipas´ – Morena, PT y Verde Ecologista – y ´Va por Tamaulipas´ – PAN, PRI y PRD – y una impugnación al cómputo estatal, a la emisión de declaratoria de validez y de elegibilidad, así como a la expedición de la Constancia de Mayoría a favor del candidato Américo Villarreal Anaya.

"Tienen hasta el mes de agosto – sábado 20 – pero yo les diría que ´ya de ya´, tienen todos los elementos a la mano, nosotros nos encargamos de presentar lo que teníamos que presentar que son argumentos, nosotros sí presentamos hechos y verdades, y ellas y ellos presentaron solo mentiras que no tienen por qué darles cause, no tienen por qué darle largas".

Luego de que el TRIELTAM resuelva los treinta recursos de apelación, las partes implicadas podrán acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya sea ante la Sala Regional Monterrey o directamente ante la Sala Superior per saltum, dependiendo de los tiempos y estrategia legal, "de todos modos no preocupa, de todos modos nosotros estamos ciertos de que nos asiste la razón, el derecho, y que es más evidente que nada que nosotros, que nuestro gobernador electo está más que firme legalmente, por eso insisto, tienen que resolver ya los magistrados del Tribunal".