Modificaciones a la reforma judicial; proponen adelantar jubilación a jueces

Por: Christian Rivera

Noviembre 16, 2024 -

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas , David Cerda Zúñiga , propuso modificaciones a la reforma judicial para que se les permita anticipar la jubilación a los jueces que están próximos a retirarse del servicio, y que la elección en puerta truncará la antigüedad que por años han acumulado.

Durante su participación en los foros informativos de la reforma judicial de Tamaulipas, dijo que la contrapropuesta del PJ estatal plantea este beneficio para los jueces que dentro de uno a cinco años harán efectiva su jubilación, y quienes están avalados con años de trabajo en el servicio judicial, precisando que es "Exclusivamente en defensa y respaldo de nuestras juezas y jueces".

"Es importante tomar en cuenta la posibilidad de conceder la jubilación anticipada a aquellas juezas y jueces a los que les falta uno a cinco años para jubilarse, así como permitir el fortalecimiento del concepto 01 relativo al sueldo con los que estas personas gozarían de una pensión más justa".

La propuesta del Poder Judicial estatal deberá ser analizada por el Congreso local en la sesión del próximo lunes, para determinar si se le da entrada para incorporarse a la iniciativa presentada por el gobernador Américo Villarreal Anaya o se desecha, de plano, siendo una posibilidad, porque la alianza Morena-PT-PVEM cuenta con el poder absoluto de 24 votos, que representa las tres cuartas partes del Pleno para negar su entrada.

En su contrapropuesta, Cerda Zúñiga acotó que el PJ estatal no se opone al cambio y propone figuras que no se tomaron en cuenta: "Ante el movimiento iniciado con anterioridad en todo el país, nuestra postura fue siempre en lo público y en lo privado la del diálogo, no la de la confrontación. Dejando claro desde el día uno, que este debate social que el Poder Judicial de Tamaulipas no se opone, propone los movimientos de democratización de la vida pública son resultado de la participación activa de la ciudadanía y traen siempre consigo determinantes transformaciones que son necesarias para la evolución de nuestras sociedades".

En ese contexto, el presidente del Consejo de la Judicatura local señaló que los jueces están en esos espacios por su capacidad y constante capacitación y cuentan con la mejor preparación respaldada por universidades nacionales, estadounidenses y hasta europeas.

También, precisó que el PJF y el estatal aplican el 70% de la justicia nacional con un compromiso diario de hacer lo justo en cada resolución de las controversias que enfrente la población en los tribunales.

"Lo que me lleva a sostener, con total certeza, que nuestros jueces no sólo hacen justicia al pueblo, sino que son el pueblo haciendo justicia. En equipo y con consistencia clara de una justicia, de y para el pueblo, desde antes del debate público de la reforma, al inicio de nuestra gestión al frente de la Judicatura, desde hace dos años, hemos buscado consolidar una justicia de puertas abiertas con acceso fácil para todas y todos, desde una cultura de la salida al encuentro de quienes durante muchos años han vivido marginados y olvidados por las instituciones que deben servirle".