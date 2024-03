Tiene UAT nuevo liderazgo

Cd. Victoria, Tam.

El gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, aseveró que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inició una nueva etapa encabezada por un nuevo liderazgo, representado por el rector Dámaso Anaya Alvarado.

Durante su intervención en la ceremonia de investidura del rector de la máxima casa de estudios, el gobernador dijo que Dámaso fue elegido por un proceso democrático en el que participaron miles de alumnos y maestros del estado, y este jueves se cristalizó con su reconocimiento para el periodo 2024-2028.

"Ha quedado perfectamente claro que en la Universidad Autónoma de Tamaulipas hay un nuevo liderazgo, y ese liderazgo es del médico Dámaso Anaya Alvarado", señaló.

El nuevo comienzo de la vida de la institución educativa será respaldado por el Gobierno de Tamaulipas, poder que tiene altas expectativas sobre el futuro de la máxima casa de estudios en los próximos años, al contar con la representación de un hombre "honorable".

La experiencia del rector se verá reflejada en la reorientación de la educación superior hacia las nuevas necesidades, el fortalecimiento del sistema universitario y reforzando la vinculación de la UAT con otras instituciones educativas, así como con los sectores productivos y el sector público.

"Aquí en el seno de nuestra máxima casa de estudios hay un ánimo de renovación, un deseo generalizado por reorientarla hacia la esencia misma de la vida universitaria, y ha tomado forma una visión colegiada de hacia dónde debe ir ésta, nuestra universidad".

La visión humanista que tiene ahora la UAT alcanzará también al personal docente que día a día se prepara para capacitar a miles de alumnos que alberga la universidad, para que egresen con amplios conocimientos y se incorporen al campo laboral.

"No hay peor mutilación espiritual que un profesional falto de cultura humanística; no tiene sentido la profesión si no tenemos humanismo en su desarrollo. Igual de aceptada es la nueva orientación que se propone para todo su desarrollo institucional, me refiero a la renovación de la vinculación de la universidad con los distintos ámbitos que ahora asumen cualidades para ser más solidaria y colaborativa", dijo frente a alumnos y docentes, citando a estudiosos.

SUPERAN ESCOLLOS

La sociedad necesita más que buenos profesionales, necesita que esos profesionales sean capaces de vivir e influir vitalmente según los tiempos actuales, y para ello se les educa en las universidades a través de disciplinas culturales. Todo esto se logra con buenos maestros y proyectos educativos.

"Hay mucho qué hacer, efectivamente hay desafíos, pero esta comunidad estará a la altura, se han superado condiciones que entorpecían su avance, ustedes han optado por la emergencia de un liderazgo transformador, humanista, íntegro que les entregará extraordinarios resultados a los jóvenes y a los estudiantes", concluyó el gobernador.

ANUNCIA RECTOR MEGAOBRAS

El rector de la Universidad Autónoma Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, adelantó un megaproyecto de rehabilitación de la infraestructura educativa en el estado, que alcanzará a seis municipios.

Durante la ceremonia de investidura como rector de la UAT, que le da la facultad total como la máxima autoridad de la universidad, dijo que se tiene planeado iniciar obras de infraestructura en los municipios de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Victoria, El Mante y Tampico. Estas obras beneficiarán a más de 50 mil estudiantes inscritos en esa institución.

Las obras forman parte del Plan de Desarrollo Institucional que está construyendo el rector para el periodo 2024-2028, luego de realizar diversos recorridos por los ocho campus de la UAT en el estado, donde escuchó las principales demandas y quejas de los alumnos, personal docente y administrativo.