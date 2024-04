Por qué el técnico de Toluca "odia" al entrenador de Cruz Azul

Si los Diablos Rojos ganan por margen de dos goles, serán líderes generales superando en esa posición al América, pero si Cruz Azul llega a vencer, podrá saltar hasta el segundo lugar de la competencia y asegurar jugar los cuartos de final de manera directa. En caso contrario, jugarían el Play-In.

Pero fuera de lo que suceda en la cancha, hay otras cuestiones que deberán resolverse en el Nemesio Díez, como el rencor que Renato Paiva, técnico del Toluca, le guarda a Martín Anselmi, entrenador cementero.

¿La razón? Cómo decían los clásicos: Había una vez....

Renato Paiva se fue como entrenar a Ecuador, al Independiente del Valle en el 2021, antes de llegar a México en su primer intento de triunfo para dirigir al León.

Después de ser campeón en el primer torneo, en el segundo las cosas no iban muy bien. Y en algún momento, el portugués saltó la siguiente declaración: "Hay un entrenador que está haciendo las cosas a mis espaldas para quedarse con mi lugar. Sé que va a ser el próximo entrenador de este equipo, pero lo está haciendo por otras formas".

La indirecta muy directa fue para Anselmi quien respondió: " No me gustan las peleas públicas. De pequeño me enseñaron a no pelear así. No conozco a ese señor y si lo conociera, igual no hablaría mal de él".

Anselmi trabajaba en el Independiente antes de la llegada de Paiva al equipo ecuatoriano, era asistente del anterior cuerpo técnico. Cuando el portugués llegó a la directiva, quería que el argentino se quedara en fuerza básicas, a los que el lusitano se negó, presagiando algo.

El final de la historia... Renato Paiva se fue del Independiente del Valle y Martín Anselmi regresó para quedarse en su lugar.

Hoy ambos entrenadores, por cierto, ninguno de ellos jugó profesionalmente al futbol, se verán las caras por primera vez en el futbol mexicano. ¿Habrá saludo?