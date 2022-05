Inminente llegada de viruela del mono

Cd. Victoria, Tam.- La viruela del mono es una enfermedad común en países del centro de África como Nigeria, República del Congo, Camerún, y República Centroafricana la cual recientemente ha tenido presencia en países de la Unión Europea, Norteamérica, y Australia, por lo que se considera inminente su llegada a México y Tamaulipas, sin embargo, expertos recomiendan no causar alarma.

"La viruela del mono, o monkeypox como se llama en inglés, es una enfermedad que siempre ha existido en África, de hecho, en África se considera una enfermedad endémica – que circula comúnmente –", comentó el epidemiólogo Daniel Carmona Aguirre, "así como hay viruela del mono, de los simios, hay viruela en otros animales como por ejemplo la viruela de las vacas y que no tiene nada que ver con la viruela humana que provocó grandes brotes y epidemias en la antigüedad".

Consideró que la Viruela Símica puede presentar un bajo peligro en comparación con la COVID-19 la cual, en Tamaulipas, presenta un 5.44 por ciento de fallecimientos del total de los casos confirmados desde el inicio de la pandemia el mes de marzo del 2020; la monkeypox en cambio puede llegar a presentar cero decesos en caso de llegar a esta región debido a que la variante que circula fuera de África actualmente es la menos agresiva.

"En países africanos con muchas deficiencias en los servicios de salud la tasa de mortalidad es 1 de cada 10 que se enferme, con los avanzados sistemas de salud que tenemos en este momento la mortalidad prácticamente va a ser cero, de hecho, en estos casos que se han visto últimamente no se ha visto mortalidad ni siquiera complicaciones", otra diferencia con la COVID-19 es que ya existe una vacuna para la monkeypox, "obviamente no la tenemos en este momento porque no se ha fabricado masivamente, pero ya se dispone de una vacuna para la viruela del mono".

Carmona Aguirre recordó que el último caso de Viruela Humana data de 1977 en África, la cual se considera actualmente como erradicada a nivel mundial; en el caso de la Viruela Símica los primeros casos sospechosos de enfermedad febril exantemática se localizaron en Reino Unido de los cuales aún se ignora el medio de contagio, "es factible que llegue a México, que llegue a Tamaulipas, por dispersión de la enfermedad que estamos viendo en otros países, obviamente ya más adelante cuando quede claro el mecanismo de transmisión de la enfermedad ya hablaremos de ese tema".