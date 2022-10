Inicia Américo Villarreal semana con reuniones

Ante ese temor, hizo un llamado a los 65 mil burócratas de la estructura orgánica de la administración pública a mantenerse tranquilos, pues el Gobierno cumplirá con sus obligaciones de pagar las nóminas, y el derecho al que tienen acceso los empleados por un año de trabajo cumplido.

"Para todos y cada uno de los trabajadores, yo les pido que no tengan inquietud, que no tengan un penar; todo lo vamos a sacar adelante. Los aguinaldos, yo le pido a la gente que no se preocupe, lo vamos a sacar avante", señaló.

Aunque señaló que en las próximas semanas se analizará la reestructura de compensaciones a los funcionarios de primer nivel, para evitar gastos excesivos, pero en estos momentos se lleva a cabo un análisis de cuánto dinero les dejaron en caja para cumplir con las responsabilidades.

"Tenemos obviamente la instrucción de nuestro señor gobernador que con todo el amor que le tiene a Tamaulipas es la instrucción que nos ha dado: Cuidar muy bien el dinero para poder distribuirlo de una manera sana, donde no tengan temor los trabajadores, los burócratas, para recibir su salario así como tampoco su aguinaldo", dijo.

Sobre los pasivos y deudas por pagar a corto plazo, aseguró que serán cubiertas en su debido tiempo, y se le dará a conocer a la sociedad.

"Nos dejaron un estado bastante lastimado, entonces hay que sanarlo, hay que curarlo y hay que empezar a trabajar", concluyó.